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La leyenda francesa Thierry Henry ha revelado que Inglaterra intentó con insistencia convencer a Michael Olise, del Bayern de Múnich, antes de que debutara con la selección francesa.

En el verano de 2024, Henry preparaba como entrenador a la selección francesa sub-23 para los Juegos Olímpicos de París. Olise formaba parte de su convocatoria, pero Inglaterra quería convencerlo para disputar la Eurocopa, celebrada poco antes en Alemania. «Michael me llamaba todos los días para hablarme de su participación en los Juegos Olímpicos, aunque la selección inglesa lo quería para la Eurocopa. Pero no tuve que convencer a nadie», dijo Henry en el pódcast Kampo.

Por sus orígenes, Olise podía jugar con cuatro selecciones: Francia, Inglaterra, Argelia y Nigeria. Sin embargo, en las categorías inferiores solo jugó con equipos de la selección francesa. Por eso, según Henry, ni siquiera se planteó pasarse a los Three Lions: «Michael Olise es un gran aficionado de la selección francesa desde niño», afirmó la antigua estrella mundial.

Patrick Vieira, otra antigua estrella francesa, también había hablado con Olise sobre su elección: «Me explicó que ve más posibilidades de ser campeón del mundo con Francia que con Inglaterra», declaró Vieira al diario deportivo L'Equipe. Sin embargo, ambos países fracasaron este verano en su objetivo en el Mundial: tanto Francia, con Olise, como Inglaterra quedaron eliminadas en semifinales.

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Olise debutó en septiembre de 2024 con la selección absoluta de Francia, dirigida por Didier Deschamps, y ya en otoño se consolidó con sus participaciones en partidos oficiales de la Liga de Naciones, por lo que un cambio de selección quedó rápidamente descartado. Hasta ahora suma 29 partidos internacionales (11 goles) y es titular habitual en el equipo del nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.