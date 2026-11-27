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El abogado deportivo tunecino Moati Dakhli ha ofrecido una lectura jurídica de la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal. A su juicio, el fallo emitido el pasado martes marca un hito en la evolución de la teoría del terreno de juego, ya que consagra la primacía de la decisión arbitral de completar el partido e impide modificar su resultado mediante una posterior resolución de apelación, pese a las infracciones disciplinarias que se produjeron durante el encuentro.

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Dakhli afirmó, en declaraciones exclusivas a Kooora, este viernes, que la resolución del tribunal deportivo supone una aportación cualitativa a la jurisprudencia del derecho deportivo. Según explicó, lo más destacado que consagra es que determinar si la interrupción de un partido equivale o no a una retirada definitiva forma parte de la autoridad exclusiva que el árbitro ejerce sobre el terreno de juego mientras se disputa el encuentro.

El abogado tunecino señaló: «Que los jugadores de la selección senegalesa abandonaran el terreno de juego durante cerca de 15 minutos sin permiso del árbitro constituye, sin duda, una infracción disciplinaria grave que merece sanción». Sin embargo, insistió en la necesidad de distinguir entre la comisión de la infracción y sus efectos sobre el resultado deportivo, y consideró que ese punto es el núcleo de la paradoja jurídica del caso.

Añadió que «el árbitro no decidió dar por terminado el partido por la salida de los jugadores, sino que permitió que se reanudara el juego cuando regresaron al campo y dirigió el encuentro hasta su conclusión tras la prórroga, lo que hace que su decisión de completar el partido y resolverlo deportivamente sobre el césped quede amparada por la teoría del terreno de juego».

Dakhli considera que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol no tenía derecho a sustituir al árbitro del partido con efecto retroactivo, ni a declarar una retirada definitiva que el colegiado no había decretado durante el encuentro, ni a anular el resultado de un partido que se había disputado efectivamente hasta el pitido final.

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Indicó que este criterio se apoya en la jurisprudencia del tribunal deportivo y aludió también a lo establecido por el Tribunal Federal suizo en este ámbito. Subrayó que las decisiones que forman parte de la autoridad del árbitro sobre el terreno de juego no pueden revisarse de un modo que conduzca a modificar el resultado deportivo una vez terminado el partido.

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¿Por qué la retirada de los jugadores senegaleses no supuso la pérdida del título?

Al explicar el aspecto más delicado del litigio entre Marruecos y Senegal, Dakhli señaló que la resolución del TAS consagró el principio de proporcionalidad y la separación funcional entre la responsabilidad disciplinaria y la sanción que afecta al resultado deportivo, y consideró que una infracción disciplinaria no implica necesariamente anular lo conseguido sobre el césped.

Afirmó que «la aplicación del artículo 84 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, relativo a la retirada y a la derrota por 0-3, presupone que un equipo se niegue de forma definitiva a completar el partido, de manera que impida que este concluya deportivamente».

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En cambio, cuando el equipo vuelve al terreno de juego, el árbitro autoriza la reanudación y el partido se disputa hasta el final, la conducta antideportiva debe abordarse mediante sanciones disciplinarias y económicas y suspensiones, y no cambiando al ganador a través de una posterior decisión administrativa o de apelación.

El abogado tunecino cree que esta separación explica la diferencia entre la vía seguida por el Comité de Disciplina de la CAF, que impuso multas por un total de 615.000 dólares, además de suspender cinco partidos al seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, por los incidentes ocurridos en la final, y la decisión del Comité de Apelación, que dio por perdido el partido a la selección senegalesa por 0-3 y concedió el título a Marruecos.

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Dakhli considera que sancionar las infracciones disciplinarias no debe convertirse en un medio para arrebatar el título o modificar el resultado decidido sobre el terreno de juego, siempre que el partido se haya reanudado y completado por decisión del árbitro. Eso explica que el TAS anulara la resolución del Comité de Apelación y restableciera la del Comité de Disciplina, que mantuvo el resultado registrado sobre el césped: victoria de Senegal por 1-0 tras la prórroga.

¿Significa la resolución del TAS que la inmunidad del árbitro es absoluta?

En otro punto relacionado con las consecuencias del fallo en el caso entre Marruecos y Senegal, Dakhli advirtió que la teoría del terreno de juego no otorga a las decisiones arbitrales una inmunidad absoluta, ni supone eximirlas del control jurídico en todos los casos.

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Explicó que esa inmunidad sobre el terreno de juego tiene un carácter relativo y puede desaparecer si se demuestra mala fe, fraude, parcialidad o corrupción. También puede quedar superada si se acredita un error jurídico en la aplicación del reglamento de la competición, siempre que la cuestión quede fuera del ámbito de la apreciación técnica de los hechos.

La crisis entre Marruecos y Senegal abre el debate sobre los reglamentos de las competiciones

El análisis de Dakhli no se limitó a las consecuencias del caso entre Marruecos y Senegal, ya que instó a las confederaciones continentales, a las federaciones deportivas nacionales y a los órganos arbitrales árabes a actualizar las normas que regulan los casos de retirada y de interrupción temporal del juego.

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Reclamó criterios más claros para distinguir entre la retirada definitiva y la interrupción seguida de la reanudación del partido, así como delimitar normativamente la frontera entre el error técnico y el error jurídico, con el fin de reducir las posibilidades de decisiones contradictorias entre los comités de disciplina y los de apelación.

A su juicio, la claridad de estas normas protegería la credibilidad de las competiciones deportivas y evitaría que se repitieran los litigios que surgen cuando los órganos competentes interpretan de forma distinta los efectos jurídicos de lo que ocurre sobre el terreno de juego.

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El abogado tunecino concluyó su análisis subrayando que la teoría del terreno de juego es mucho más que una norma procesal que limita las competencias del juez arbitral deportivo, y la describió como «una válvula de seguridad existencial para el deporte de competición».

Para Dakhli, la esencia de esta teoría consiste en proteger lo que se decide deportivamente por decisión del árbitro y con el partido completado, e impedir que se revoque mediante posteriores resoluciones de apelación que vuelvan a determinar el ganador fuera del terreno de juego. En su opinión, la resolución del TAS en el caso entre Senegal y Marruecos plasmó este principio con claridad.