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Danny Murphy ha calificado a Lisandro Martinez de lastre cada vez mayor para el Manchester United tras su expulsión ante el Chelsea. El excentrocampista del Liverpool insistió en que el entrenador Michael Carrick no es el único responsable de la crisis que atraviesa el club, pese a que su nefasta racha sin victorias ya alcanza los nueve partidos.

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El United se hunde en Stamford Bridge

La pésima temporada del United continuó con una derrota por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge. Morgan Rogers abrió el marcador antes de que Lisandro Martinez fuera expulsado en el minuto 63 por una segunda amarilla. Cole Palmer transformó el penalti consiguiente batiendo a Senne Lammens para asegurar los tres puntos al equipo de Xabi Alonso.

El resultado amplía a nueve partidos la pésima racha del United sin ganar en todas las competiciones. La derrota aumenta aún más la presión sobre el entrenador Carrick. Sin embargo, Murphy cree que la raíz del problema va mucho más allá del banquillo.

Martinez, señalado como un lastre cada vez mayor

La tarjeta roja de Martinez puso el broche a una tarde desastrosa para el internacional argentino. Murphy criticó duramente la falta de disciplina del campeón del mundo y sugirió que podría haber disputado su último partido a las órdenes de Carrick.

«Va camino de serlo [un lastre]. Un jugador de su experiencia y calidad sabe que no puede hacer eso», dijo Murphy en Match of the Day. «Es evidente que ahora mismo algo no va bien en su cabeza; está en otro estado mental».

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Murphy cuestionó el compromiso del defensa tras sus recientes críticas públicas a la cúpula del club: «No sé si está pensando en marcharse o si está descontento con todo lo que ocurre en el club, pero ahora le ha planteado a Carrick un dilema muy serio».

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Carrick no tiene toda la culpa

Aunque el futuro de Carrick en Old Trafford está sometido a un intenso escrutinio, Murphy insistió en que el entrenador no debería cargar con la mayor parte de las críticas. El analista señaló deficiencias físicas y mentales arraigadas en la plantilla.

«No todo es culpa de Michael Carrick. Tendrá que asumir parte de la responsabilidad», explicó Murphy. «El mayor problema que veo ahora mismo en el Manchester United ni siquiera es la falta de calidad. Sí, hay algunas carencias en la plantilla, pero en los dos últimos meses han estado físicamente muy por debajo del equipo que vimos al final de la temporada pasada.

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«Eso se debe a una de dos razones. Una es que físicamente no están a la altura y no hicieron una pretemporada lo bastante buena; la otra, que han desconectado mentalmente del mensaje del entrenador. Creo que es una mezcla de ambas, dependiendo del jugador del que hablemos».

El United afronta una prueba europea crucial

Carrick afronta ahora la enorme tarea de devolver la cohesión, la combatividad y la capacidad atlética a una plantilla fragmentada. El Manchester United tratará a toda costa de poner fin a su mala racha cuando vuelva a disputar la Champions League el martes por la noche. Recibirá a la Roma en Old Trafford en un partido europeo que debe ganar.

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El Manchester United retomará después la Premier League el próximo domingo por la tarde, cuando reciba al Aston Villa. Carrick sabe que necesita resultados inmediatos para salvar esta temporada de pesadilla y asegurar su continuidad a largo plazo.