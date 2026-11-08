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El Manchester United ha caído a la zona de descenso de la Premier League antes de un partido crucial contra el Aston Villa este fin de semana en Old Trafford. Frank Leboeuf, exdefensa del Chelsea, ha lanzado una dura advertencia al club al afirmar que el equipo de Michael Carrick, que atraviesa dificultades, carece de valentía para evitar el descenso.

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El United cae a los puestos de descenso

El United se encuentra en una situación muy delicada tras caer a la zona de descenso de la Premier League. La sorprendente victoria del Nottingham Forest sobre el Manchester City el sábado dejó oficialmente al equipo de Carrick entre los tres últimos.

La preocupante caída ha provocado duras críticas tanto de analistas como de aficionados. El exdefensa del Chelsea Leboeuf cree ahora que el club de Old Trafford es un firme candidato al descenso a juzgar por sus últimas actuaciones.

Leboeuf carga contra la falta de carácter de los jugadores del United

Leboeuf insiste en que hay motivos reales para alarmarse en Old Trafford. Ha cuestionado con dureza la mentalidad de la plantilla actual y ha sugerido que sencillamente le falta la combatividad necesaria para sobrevivir a una lucha por la permanencia.

En declaraciones a ESPNFC sobre la crisis, Leboeuf afirmó: «Hace tiempo que había motivos para alarmarse, viendo los partidos que han jugado. Hay razones para alarmarse y lleva siendo así desde hace tiempo.

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«No puedes deshacerte de esos jugadores que no merecen jugar en el Manchester United, que no tienen el nivel suficiente para el Manchester United. No tienen las agallas, el valor ni el orgullo necesarios para luchar por el club».

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Carrick, bajo una enorme presión en Old Trafford

La crisis actual supone un declive extraordinariamente pronunciado con respecto a la temporada pasada. Carrick había propiciado una espectacular mejoría cuando fue nombrado técnico interino y dirigió una excelente racha que acabó asegurando la clasificación para la Champions League.

Sin embargo, el excentrocampista no ha logrado mantener esa dinámica positiva. El técnico de 45 años parecía destinado a perder su puesto tras la contundente derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth hace dos semanas. Leboeuf cree que un cambio de entrenador es ya inevitable para la directiva.

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«Nada mejora, no vemos ninguna mejoría, no vemos cómo puede ir a mejor», añadió. «Insisto, apoyo plenamente a Michael Carrick. Pero llegará un momento en el que no quedará otra opción que destituirlo. No veo ninguna solución, no veo que nada mejore y, si siguen así, podríamos ver al Manchester United descender, lo cual es increíble».

Al United le espera un duelo crucial contra el Aston Villa

Carrick obtuvo un breve respiro tras la pésima derrota ante el Bournemouth. Sin embargo, la directiva del United podría verse obligada a actuar de inmediato si el equipo sufre otro duro revés este fin de semana. El Manchester United recibe al Aston Villa en Old Trafford esta tarde, desesperado por darle la vuelta a su temporada. Una derrota sería catastrófica y dejaría al equipo de Carrick en la zona de descenso durante el próximo parón de selecciones.