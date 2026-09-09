¡No tienen a Vinicius! Duro golpe para el Arsenal en la lucha por el título de la Champions League

La leyenda del Arsenal y analista de Sky Sports, Paul Merson, asestó un duro golpe a las esperanzas de los aficionados de los gunners de conquistar la Liga de Campeones de Europa, al asegurar que el equipo actual, pese a su temible solidez defensiva, carece del "jugador temible" capaz de inquietar a los grandes de Europa, señalando por su nombre a Vinicius Junior y Julián Álvarez.

Havertz no es suficiente para Europa

Merson dijo en su artículo de análisis antes del enfrentamiento entre el Nápoles y el Arsenal: "El registro de los gunners en la Liga de Campeones el año pasado fue asombroso, y volverán a ser competidores fuertes, pero no creo que hayan fichado al jugador determinante que los llevaría a un nivel superior".

Y añadió: "Tienen lo suficiente para ganar la Premier League, pero la línea de ataque frente a los grandes equipos carece del elemento decisivo. Si tuvieran a un jugador como Vinicius Junior o Julián Álvarez, eso les habría dado la ventaja para ganar la Liga de Campeones".

Sobre Kai Havertz, dijo: "Soy uno de sus mayores admiradores, es un jugador trabajador y excelente que toma las decisiones acertadas, pero no marcará 20 goles en la temporada. Para llevarlos a ganar el título de liga, no hay duda de que es de gran categoría, pero Europa necesita algo más".

El central del Bayern no se inquieta por el Arsenal

Merson reveló un grave punto débil psicológico en el ataque actual del Arsenal, afirmando: "Cuando los gunners se enfrentan a equipos como el Bayern Munich y el Paris Saint-Germain en las rondas avanzadas, el central y los laterales se despiertan por la mañana y le dicen a sus compañeros: no dormí bien anoche, siento cierta inquietud por quién tendré que marcar. No veo que esto se aplique al Arsenal, quizás solo Bukayo Saka, pero les falta ese elemento temible".

Y aludió a la final del año pasado: "El Arsenal no tenía suficiente velocidad para atacar, mientras que el Paris Saint-Germain presionó con fuerza y no les permitió salir de su zona".

Una defensa infranqueable

Y pese a su crítica ofensiva, Merson elogió la firmeza defensiva del Arsenal: "Su plantilla es enorme y muy sólida. Es muy difícil rematar cualquier balón ante ellos, y mucho menos marcar un gol. El Chelsea fue allí con uno de los mejores tridentes ofensivos de la liga y marcó a los 77 segundos, pero no recuerdo que dieran la impresión de ser capaces de marcar otro gol. Esto demuestra hasta qué punto los gunners dominan actualmente".

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