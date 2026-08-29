"No se puede entregar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial", dijo el portugués en la rueda de prensa de los blancos antes del partido del domingo contra el recién ascendido FC Málaga en el Estadio Santiago Bernabéu.

En cambio, un galardón así debería ser el reconocimiento para futbolistas que marcan una era y a los que el deporte echa de menos incluso después de su carrera en activo. "Para mí, el Balón de Oro tiene que ir a uno de esos jugadores a los que echaremos de menos para toda la eternidad cuando dejen de jugar. Echo de menos a Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Echo de menos a esa gente", dijo Mourinho.

Si lo que se debe premiar principalmente son los éxitos de los equipos, según la argumentación de Mourinho habría alternativas más adecuadas. "Si se quiere honrar a la Champions, se debería dar el Balón de Oro a Luis Enrique, el Balón de Oro para entrenadores, que representa al equipo. O a la selección española. Sin duda, míster De la Fuente merece el Balón de Oro para entrenadores. Ese sería el gran homenaje para un equipo que pasa a la historia", explicó Mourinho.

Getty Images

¿Cómo critica José Mourinho la concesión del Balón de Oro?

En su opinión, el nivel de rendimiento individual debe analizarse por separado. "Otra cosa es el mejor jugador del mundo. No tiene que ser ni del Paris Saint-Germain ni de la selección española", explicó Mourinho, antes de añadir: "Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Y están aquí. Y sabemos quién ha hecho historia individualmente este verano".

Además, en el técnico de 63 años también hay escepticismo respecto a los criterios de quienes deciden. "Quizá el Balón de Oro también sea algo político. Y cuando la política entra en juego, ya no me gusta tanto. Conocéis mi opinión sobre el Balón de Oro. Ahora no vamos a inventar nada nuevo ni en la selección española ni en el Paris Saint-Germain. ¿Jugadores? Eso es otra cosa", dijo Mourinho.

La 70.ª entrega del Balón de Oro está programada para el lunes 26 de octubre y trae consigo una novedad especial. Con motivo del aniversario, la prestigiosa gala no se celebrará por primera vez en París, sino en Londres. Desde 1956, France Football premia cada año al mejor jugador de la temporada pasada con el Balón de Oro.

Getty Images

¿Cómo funciona la concesión del Balón de Oro?

Para la concesión del Balón de Oro se evalúa el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de julio de 2026. Por ello, además de las actuaciones a nivel de clubes, también se incluye en la valoración el Mundial de 2026 en Norteamérica.

La votación la realizan un total de 100 periodistas de los países que figuran entre las 100 mejores naciones del ranking mundial de la FIFA. Cada representante de los medios elige su propio top 10 de la shortlist oficial y reparte puntos de forma escalonada: el primer clasificado recibe 15 puntos, el segundo 12, el tercero 10, el cuarto 8 y el quinto 7 puntos. Los puestos del sexto al décimo son recompensados con 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Balón de Oro: los diez últimos ganadores

Año Ganador 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 no se concedió 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







