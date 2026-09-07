Liverpool ocupó el primer puesto entre los clubes europeos, según una investigación realizada por una organización mundial independiente.

Liverpool comenzó la temporada 2026-2027 bajo la dirección de su nuevo entrenador Andoni Iraola con resultados dispares, ya que empató 2-2 ante Newcastle United y Nottingham Forest, y venció al Ipswich Town por 2-0.

Ahora el conjunto red centra su atención en la Liga de Campeones de Europa, donde abre la fase de liga con un enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio de Anfield el miércoles.

Liverpool publicó en su página oficial el lunes los resultados de un estudio realizado por la organización «Harris y Toluna», que reveló la superioridad del conjunto red sobre grandes clubes como el Real Madrid, el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea y el Barcelona, siendo clasificado oficialmente como el club de fútbol de mayor relevancia cultural del mundo, según una investigación mundial independiente.

El estudio se realizó tras encuestar 22 mercados internacionales, y reveló que el 31 por ciento de los participantes identificó a Liverpool como una fuerza cultural principal.

El club Liverpool afirmó en un comunicado: «La clasificación de Liverpool refleja la creciente influencia del club más allá del terreno de juego, ya que su alcance global continúa expandiéndose a través de las redes sociales, las retransmisiones y las plataformas digitales, incluido en los Estados Unidos de América».

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A lo largo del último año, el club logró 14.700 millones de visualizaciones en las redes sociales, es decir, un aumento del 37 % respecto al segundo club con más visualizaciones de la Premier League inglesa, y fue elegido como el club con mayor interacción de la Premier League inglesa por tercera temporada consecutiva, mientras que su página web fue la más visitada de la liga con 96,16 millones de visitas globales.

El comunicado del conjunto red continuó: «A través de la cultura de los aficionados, la narración de historias, los eventos internacionales, el contenido innovador y las iniciativas comunitarias, el club sigue conectando con los aficionados de formas que trascienden el fútbol para abarcar diálogos más amplios en los ámbitos del deporte, el entretenimiento y la cultura popular».

Liverpool encabezó la lista de los clubes con mayor influencia cultural en el ámbito de los derechos de retransmisión deportiva con un 31 %, frente al 25 % de su rival más cercano, superando a grandes marcas deportivas mundiales.

En cuanto al mercado estadounidense, el conjunto red ocupó el primer puesto como el club de fútbol europeo con mayor influencia cultural con un 18 %, frente al 13 % del segundo clasificado.

Hannah Beam, vicepresidenta primera de marketing y digital de Liverpool, afirmó: «Ver al club reconocido como el club de fútbol con mayor influencia cultural refleja la amplitud de nuestra comunidad, desde la apasionada cultura de los aficionados y nuestras raíces en Liverpool, hasta nuestra base de seguidores global».

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