El que fuera gran delantero de la Juve no se ahorró reservas hacia el jugador de 24 años. "No es un delantero centro clásico, porque cuando juegas en esa posición tienes que atacar bien el primer palo, ser fuerte de cabeza y tener olfato de gol, también para los rechaces. Da una impresión algo mejor cuando se descuelga, más bien como segundo delantero", dijo el ganador de la Liga de Campeones de 1996.

Ravanelli añadió: "No creo que tenga el perfil para llevar al equipo al siguiente nivel. Seguro que será útil para Spalletti, pero creo que la Juventus habría necesitado más bien a un jugador que aproveche los espacios y sea fuerte de cabeza, ya que tienen muchos futbolistas que llegan hasta la línea de fondo. Un jugador como Osimhen habría sido ideal".

A pesar del escepticismo, Ravanelli ve al equipo del campeón récord, en líneas generales, por el buen camino: "Creo que pueden volver a ganar el título dentro de dos o tres años. Los tres que están por delante son fuertes, pero con Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani y quizá algún otro delantero más, la Juventus está reconstruyendo el equipo. En mi opinión, la Juventus ya tiene seis o siete jugadores que están preparados para ganar el título de la Serie A".

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La prensa italiana, entre críticas y elogios hacia Nick Woltemade

Las críticas de Ravanelli encajan, en cierto modo, perfectamente con los duros juicios de la prensa italiana que ha habido últimamente sobre Woltemade. Tras el 2-3 ante el US Sassuolo, en el que Woltemade participó a partir del minuto 60, La Gazzetta dello Sport consideró, por ejemplo, que el atacante debía "aprender todavía mucho y acostumbrarse al nivel de la liga italiana". El diario dictaminó que "los delanteros todavía tienen que encontrarse entre sí" y que Woltemade "todavía no [parece] capaz de encontrar la posición adecuada".

Al mismo tiempo, el entrenador Luciano Spalletti trató de contrarrestar esas reservas y salió en defensa del atacante antes del partido de la Europa League contra el NEC Nimega: "No estaba especialmente en forma cuando llegó. Todavía hay que ponerlo a punto. Tenemos que dejarle jugar".

La respuesta de Woltemade llegó en el duelo con los neerlandeses. Alineado por primera vez en el once titular, Woltemade asumió la responsabilidad con 2-0 en el marcador. Tras un gesto altruista de Nicolas Gonzalez, que entregó el balón al alemán para que lanzara un penalti, lo transformó en el minuto 35 para poner el 3-0. Kolo Muani marcó más tarde, tras entrar desde el banquillo, el 5-0 definitivo.

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Nick Woltemade mira atrás a una etapa complicada

La Gazzetta dello Sport escribió después que el estreno goleador de Woltemade le daba "confianza" y que el nuevo fichaje ahora podría "despegar de verdad". El Corriere dello Sport destacó: "Woltemade lucha y mantiene la sangre fría en su primer penalti". El propio Woltemade dijo tras el pitido final: "Fue una noche bonita. Pero todavía no estoy del todo satisfecho con mis actuaciones. Quiero seguir mejorando para ayudar a mi equipo".

Woltemade venía atravesando últimamente una etapa complicada. Tras su traspaso, valorado en unos 90 millones de euros, del VfB Stuttgart al Newcastle United, el jugador ofensivo apenas contó allí. Tampoco la llegada del nuevo entrenador Matthias Jaissle, que previamente había intercambiado impresiones con el técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, cambió nada en su papel de suplente y acabó desembocando en la cesión a Turín.

Pese a la falta de minutos en Inglaterra, el gigante ya formó parte de la convocatoria para el Mundial con Julian Nagelsmann. También el nuevo seleccionador alemán, Jürgen Klopp, incluyó a Woltemade en su segunda lista para los próximos partidos de la Nations League contra Serbia y Grecia.