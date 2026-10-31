Compartir Sigue a GOAL en Google

Al Arsenal le han advertido de que quizá tenga que asumir las pérdidas con Viktor Gyokeres si el internacional sueco no encuentra la manera de revertir su bajón de rendimiento. Pese a lograr una cifra de goles respetable en su primera campaña en el Emirates, el delantero ha tenido dificultades para sumar minutos y dejar huella esta temporada.

Anuncios

Le cuesta encontrar su sitio

Gyokeres firmó una productiva temporada de debut en el norte de Londres, con 22 goles en todas las competiciones. Sin embargo, el jugador de 28 años ha perdido rápidamente peso en los planes de Mikel Arteta esta temporada y solo ha sido titular en uno de los ocho primeros partidos del club en la Premier League.

Aunque el delantero estrenó por fin su cuenta goleadora esta temporada en un partido entre semana contra el Fleetwood Town, persisten las dudas sobre su futuro a largo plazo. Su falta de acierto en líneas generales le ha valido duras críticas de destacados analistas, que consideran que no está justificando su presencia en la plantilla de Arteta.

Richards cuestiona la confianza de Gyokeres

IMAGO

En el pódcast The Rest Is Football, Richards destacó las evidentes dificultades del internacional sueco y señaló un acusado declive en sus principales virtudes. «Creo que Gyokeres también es uno de los grandes temas de conversación», dijo Richards. «Cuando llegó al Arsenal, les decía a los aficionados del Arsenal: “No esperéis que marque 25 o 30 goles”. Lo que más me gustaba de él era que se le daba bien tirar desmarques a la espalda de la defensa, pero ha dejado de hacer las cosas que mejor se le dan».

El exdefensa sugirió que el delantero parece haber perdido por completo la confianza sobre el terreno de juego. «Parece que no tiene confianza», continuó Richards. «No sé si eran ciertos los informes del verano según los cuales intentaron desprenderse de él, pero, en cualquier caso, ya ha tenido tiempo de juego suficiente para demostrar lo que puede hacer en el Arsenal y las cosas no le están saliendo.

Anuncios Anuncios

«Hay muchas ocasiones en las que Gyokeres llega a posiciones muy buenas y no sé si es que no confía en sí mismo, si es una cuestión de confianza o si el equipo no confía en que marque, pero el caso es que no consigue meter el balón. Y entonces eso se convierte en un problema».

Related Topics

Entretenimiento total Max ✅ Transmite en streaming la gran mayoría de los partidos de la Premier League en directo, operando como el hogar digital principal del fútbol inglés en México. ✅ Combina la acción del deporte en vivo con el enorme catálogo de series premium de HBO y películas de Warner Bros dentro de la misma suscripción. ✅ Los encuentros más atractivos de cada jornada también se transmiten simultáneamente por televisión de paga tradicional a través de los canales TNT o Cinemax. Mensual desde $149 MXN Contrata Max

Piden al Arsenal que acuda al mercado de fichajes

Si Gyokeres no consigue dar un paso adelante pronto, Richards cree que el Arsenal debe prescindir de él sin contemplaciones. «Creo que necesita una de esas oportunidades en las que juega 90 minutos, marca, gana confianza y, a partir de ahí, todo empieza a irle mejor», explicó. «De lo contrario, tendrán que plantearse darle salida».

Añadió: «Creo que en enero, debido a las lesiones, sin duda deberían volver al mercado y buscar recambios de primer nivel. Por la forma de jugar del Arsenal, todo el mundo habla de que necesita a este jugador o a aquel, pero la razón por la que es tan bueno es lo que hacen los atacantes sin balón… Así que [Bukayo] Saka y [Noni] Madueke trabajan duro dentro de un sistema que funciona para el Arsenal.

Anuncios

«Obviamente, la baja de Trossard fue muy importante para el equipo por lo que aportaba sin balón y por lo decisivo que era con las ocasiones de las que disponía. Pero creo que, si quieren competir y, más aún, dominar, necesitan sin duda más capacidad goleadora en ataque, al cien por cien».

Se le agota el tiempo para convencer

Gary Lineker coincidió con la dura valoración de Richards y puso en duda que el delantero tenga el nivel necesario para ser titular en un equipo que aspira al título. «No lo veo como un nueve titular, especialmente en un club de la talla del Arsenal», afirmó el exinternacional inglés. «Creo que puede salir desde el banquillo y aportar algo. Me parece más bien un jugador de plantilla».

Anuncios

Gyokeres debe aprovechar ahora cualquier oportunidad, por breve que sea, para demostrar su valía a Arteta. Con el mercado de fichajes de enero cada vez más cerca y el Arsenal llamado a luchar por títulos importantes, al internacional sueco se le agota rápidamente el tiempo para salvar su carrera en el Emirates antes de que el club busque más capacidad goleadora en otro lugar.