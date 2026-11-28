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La situación de la plantilla del Bayern se complica. En el 0-0 ante el Hamburgo, Konrad Laimer tuvo que ser sustituido por molestias, aunque la lesión de Lennart Karl quedó descartada.

Karl señaló que tenía molestias en la cadera al comienzo de la segunda parte, después de una actuación hasta entonces muy floja . Laimer le sustituyó en el minuto 52 y pasó a ocupar la banda derecha, hasta que en el 87 también tuvo que abandonar el campo con dolor tras recibir un golpe. Nathaniel Brown entró en su lugar.

Tras el pitido final, el entrenador Vincent Kompany tranquilizó sobre el estado de Karl: su sustitución estaba prevista para gestionar sus minutos. La situación de Laimer es más preocupante. «No tiene buena pinta», dijo Kompany. Todavía no hay un diagnóstico oficial. Si finalmente Laimer causa baja, se ampliaría una enfermería que ya cuenta con numerosos jugadores importantes.

El capitán y portero titular Manuel Neuer no regresará de su lesión en el pie hasta el inicio de la segunda vuelta, como muy pronto. Se espera que Ismael Saibari (rotura de la sindesmosis) esté de baja hasta febrero y Harry Kane (rotura de la sindesmosis), hasta marzo. Jamal Musiala había reaparecido el pasado viernes ante el Colonia (1-1) tras una rotura de fibras musculares, pero la lesión se reprodujo el miércoles en el duelo contra el Lille (1-2). Probablemente estará de baja entre cuatro y seis semanas.

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Michael Olise podría regresar el martes ante el Hertha BSC en los octavos de final de la Copa de Alemania, tras sufrir una contusión en el pie. Serge Gnabry (lesión muscular) y Alphonso Davies (rotura de fibras musculares) volvieron al menos a entrenarse con el equipo el viernes. Es posible que reaparezcan antes de Navidad.

Joshua Kimmich estará ausente en la Bundesliga por sanción tras su innecesaria tarjeta roja ante el HSV .