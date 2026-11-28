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Luka Vuskovic fue una de las revelaciones de la Bundesliga la pasada temporada. Destacó durante su año de cesión en el Hamburgo, pero no pudo quedarse. Tampoco quería estar en el Tottenham, el club al que pertenecía.

En una entrevista con Sky Sports, el internacional croata explicó que la falta de perspectivas fue el principal motivo por el que no siguió vistiendo la camiseta del Tottenham tras el cierre del mercado de fichajes y fichó por el Brighton & Hove Albion por 54 millones de euros.

«Ellos (la directiva del Tottenham, nota de la redacción) me dijeron que no me veían en el equipo. Así que, para mí, no tenía sentido luchar por un puesto en la plantilla», lamentó Vuskovic por no haber tenido la oportunidad de demostrar su valía en Londres.

De hecho, el fichaje por el Brighton resultó todo un acierto para el jugador de 19 años. En el equipo de Fabian Hürzeler es titular indiscutible y ha contribuido a su actual trayectoria deportiva.

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Varios grandes clubes se habrían fijado en Vuskovic

Con 22 puntos tras once partidos de la Premier League, el Brighton ocupa actualmente la segunda posición. Destaca especialmente la defensa liderada por Vuskovic, que solo ha encajado nueve goles en la competición. Sumando todas las competiciones, Vuskovic, que la pasada temporada jugó cedido en el Hamburgo, acumula 18 partidos oficiales, un gol y una asistencia.

Según se informa, las buenas actuaciones del jugador de 19 años ya han despertado el interés de varios grandes clubes europeos. El Liverpool, el Chelsea, el Real Madrid, el Barcelona y el Bayern de Múnich se habrían fijado en Vuskovic. El Bayern de Múnich ya había mostrado un leve interés por ficharlo en el pasado .

Tras su fichaje en verano, Vuskovic tiene contrato con el Brighton hasta finales de junio de 2031. El club dispone, además, de una opción para ampliarlo un año más.