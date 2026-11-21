Compartir Sigue a GOAL en Google

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, ha sembrado serias dudas sobre su futuro a largo plazo en Anfield al admitir que no tiene ni idea de dónde jugará la próxima temporada. El veterano defensa entra en los últimos meses de su contrato y aún no ha acordado una renovación con el club de Merseyside.

Anuncios

Van Dijk habla de su incierto futuro en Anfield

Van Dijk ha admitido que su legendaria etapa en el Liverpool podría estar llegando a su fin ahora que se acerca el vencimiento de su contrato este verano. El jugador de 35 años, que se ha consolidado como uno de los mejores defensas de la historia del club, sigue siendo una pieza fundamental de la zaga del Liverpool, pero ha confirmado que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su próximo paso . Aunque cree que todavía tiene mucho que ofrecer al máximo nivel, la ausencia de un nuevo acuerdo ha despertado entre la afición de Anfield el temor de que su capitán esté preparando su marcha.

«Lo principal para mí es que me encuentro bien, me cuido y, en mi opinión, todavía me quedan muchos años», explicó el neerlandés a Sky Sports. «Ya veremos qué pasa después de esta temporada. Ahora mismo, si alguien dice o publica que sabe lo que voy a hacer la próxima temporada, no es verdad, porque en este momento, mientras hablo contigo, yo tampoco tengo ni idea. Pero estoy tranquilo, porque, si me conoces, sabes que solo me centro en lo que puedo controlar y ahora mismo eso es el partido contra el Manchester United».

¿Se avecina una despedida emotiva?

Si el jugador y el club no llegan a un acuerdo, el próximo mercado de verano pondrá fin a una era en la que el Liverpool ganó todos los grandes títulos a su alcance. Van Dijk llegó al club en 2018 y desde entonces se ha convertido en un pilar de sus éxitos recientes, con dos títulos de la Premier League y uno de la Champions League. Reconoció que dejar el club después de casi diez años sería un momento profundamente emotivo para él y sus seres queridos.

«Pero ha sido un viaje increíble. Este verano se cumplirán casi diez años y el club ha sido una parte muy importante de mi vida. Siempre estaré agradecido por todo lo que ha pasado durante estos años. Si se renueva el contrato, ya veremos. Si no, me despediré en verano», añadió Van Dijk. Preguntado por la carga emocional de una posible salida, señaló: «Bueno, sí, probablemente será más emotivo para mí y para mi familia, porque ha sido una etapa increíble. Pero no miro demasiado lejos en el futuro y, en mi opinión, eso también ha contribuido un poco a mis éxitos. Tampoco voy a cambiar ahora. Pase lo que pase, pasará. Ya veremos».

Anuncios Anuncios

Elogios para el prometedor Jeremy Jacquet

Mientras su propio futuro sigue en el aire, Van Dijk ha desempeñado un papel importante como mentor de la próxima generación de talentos del Liverpool. Ha formado una pareja de centrales especialmente destacada con Jeremy Jacquet, de 21 años, que se ha convertido en titular habitual esta temporada. El veterano capitán no ha tardado en elogiar la madurez de su joven compañero y ha señalado que ambos han trabajado sin descanso para entender sus respectivos estilos, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Related Topics

«Hasta ahora ha estado sobresaliente, debo decirlo», comentó Van Dijk sobre su compañero de zaga. «Es muy joven, pero juega como alguien muy maduro. Todavía tiene 21 años y va a mejorar muchísimo, lo cual es bueno. Evidentemente, hablo mucho con él durante los partidos, pero también después de ellos, en los entrenamientos y en determinados momentos en los que siento que puedo ayudarlo. En una pareja de centrales, tienes que ser capaz de entender cuáles son tus virtudes y, a veces, tus defectos, y complementarte con tu compañero en esos aspectos. Eso solo se consigue jugando partidos».

Una base defensiva para el futuro

La compenetración entre el experimentado capitán y el joven futbolista ha sido uno de los aspectos destacados de la temporada del Liverpool hasta ahora. Van Dijk cree que el apoyo mutuo es la clave de su regularidad, aunque advirtió de que Jacquet debe mantener los pies en la tierra pese a los crecientes elogios que recibe. El capitán quiere asegurarse de que el joven mantenga su alto nivel incluso cuando afronte el inevitable bajón de forma que puede producirse durante su desarrollo como futbolista.

Anuncios

«Ha ido bien porque él me ayuda y yo lo ayudo. Así es como debe ser. Debo decir que me ha impresionado cómo hemos empezado y ahora le toca a él mantener ese nivel y esa regularidad, y conservar la calma, porque es fácil dejarse llevar cuando recibes tantos elogios, merecidos además. Pero sé lo que puede pasar cuando tienes un partido algo peor o no alcanzas tu nivel habitual. Solo tiene que seguir adelante, seguir siendo importante y mantenerse en forma. Así las cosas irán bastante bien», concluyó el capitán.