El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defiende que al Tottenham debería habérsele concedido el título de la Premier League de la temporada 2016/17. El argentino había llevado a los Spurs a la segunda plaza en aquella campaña, por detrás del Chelsea, que bajo el mando de Antonio Conte se proclamó campeón con siete puntos de ventaja.

"Deberíamos haber ganado un título, una Premier League. Debería habérsenos concedido", se quejó Pochettino en una ronda de medios británicos. "Fueron castigados, lo admitieron, ¿y eso fue todo? El título debería ir al equipo que acabó segundo".

El trasfondo es la infracción del Chelsea de normas relacionadas con la información financiera, las inversiones de terceros y el fútbol base, algo que la Premier League consideró probado y por lo que sancionó a los Blues con una elevada multa de más de 12,5 millones de euros y una sanción de dos años sin poder fichar, en suspenso.

El propio club había comunicado a la liga las posibles infracciones de las normas y de facto las había admitido. Se trata del periodo de 2011 a 2018. Por entonces, el club todavía pertenecía al oligarca ruso Roman Abramovich, por lo que, según Pochettino, el título de 2017 es ilegítimo.

Pochettino, sobre el Chelsea: "No jugaron con las mismas reglas"

"Es cierto que no jugamos con las mismas reglas. Vale, ahora podemos decir que marcaron goles, ganaron partidos y demás. Vale, pero es totalmente justo decir que antes de empezar la temporada no competimos en las mismas condiciones", protestó el técnico de 54 años, que curiosamente había entrenado al Chelsea en la temporada 2023/24.

Quizá los Spurs, "bajo las mismas reglas, si aplicamos los mismos criterios, podrían haber fichado a algunos jugadores que habrían mejorado al equipo o haber marcado más goles".

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Pochettino no quiere "quejarse, pero es la verdad. Si han admitido que infringieron las reglas, entonces el título de la Premier League debería haber pertenecido al segundo mejor equipo", concluyó.

"No tengo miedo de decir la verdad. Los aficionados del Chelsea se van a enfadar conmigo por decir esto, pero si estuviéramos en el Tottenham y hubiéramos infringido las reglas, yo también lo admitiría", concluyó Pochettino.