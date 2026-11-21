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El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, admite que el Manchester United cuenta con una clara ventaja táctica antes del gran duelo de la Premier League de este domingo en Anfield. El técnico del Liverpool cree que la repentina llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de Old Trafford convierte a su histórico rival en un equipo peligrosamente imprevisible.

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Iraola, receloso ante un Manchester United imprevisible

Iraola cree que el United tiene una ligera ventaja táctica sobre el Liverpool antes de su gran duelo de la Premier League del domingo . El esperado encuentro en Anfield será el primer partido de Mauricio Pochettino al frente del equipo visitante. Pochettino sustituyó a Michael Carrick como entrenador del United durante el reciente parón internacional.

Su repentina llegada a Old Trafford introduce un factor sorpresa en un duelo histórico que siempre exige la máxima concentración. El Liverpool ocupa actualmente el cuarto puesto de la Premier League tras un impresionante comienzo de temporada. Su rival, en cambio, viajará a Merseyside en el 18.º puesto después de una desastrosa racha de ocho partidos sin ganar.

Adaptarse al nuevo planteamiento táctico de Pochettino

Prepararse para enfrentarse a un entrenador recién nombrado supone un desafío particular para cualquier rival. Iraola admite que su cuerpo técnico carece de referencias recientes para prever exactamente qué once alineará Pochettino.

«Nos hemos enfrentado [como entrenadores] y, evidentemente, tiene a sus espaldas muchos partidos de la Premier League que podemos analizar», declaró Iraola a los periodistas. «Podemos ver partidos de Estados Unidos, pero es cierto que [el United] tiene esa pequeña ventaja: no tenemos referencias para preparar el partido porque puede optar por distintos planteamientos que, sinceramente, ahora mismo desconocemos».

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La rivalidad histórica exige una gran actuación en Anfield

Aunque el factor sorpresa favorece a los visitantes, Iraola confía en la capacidad de su plantilla para resolver los problemas sobre el terreno de juego. Subrayó que los principales puntos fuertes y débiles de los jugadores del United siguen siendo, en gran medida, los mismos. Sin embargo, los locales deben superar este fin de semana un preocupante obstáculo psicológico. El Liverpool, sorprendentemente, no ha logrado vencer al Manchester United en Anfield desde marzo de 2023, lo que da aún más importancia a este duelo para la afición local.

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«Tenemos que adaptarnos a ciertas cosas y espero que, como ya hemos tenido algo de tiempo con los jugadores, podamos gestionar el inicio lo antes posible», añadió Iraola. «Pero conocemos muy bien a los jugadores. Sabemos cómo son. Sus puntos fuertes y débiles, los que han mostrado hasta hoy, no van a cambiar de un día para otro. Sinceramente, no hay partidos más grandes que este.

«Me siento afortunado y privilegiado de estar aquí y formar parte de estos partidos. Tenemos que reconocer la importancia del encuentro. Hay muchos factores. Tienen un entrenador nuevo, lo que nos plantea nuevos desafíos. Es importante para nosotros por muchos motivos. Queremos mejorar nuestros resultados en casa. Hemos estado muy bien fuera, pero no en casa, y la primera oportunidad que tenemos es contra el United el domingo».

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Poner fin a una mala racha en Merseyside

El domingo ofrece al Liverpool una oportunidad perfecta para corregir sus recientes irregularidades ante su afición. Iraola ha pedido a su plantilla que aproveche la ocasión y firme una actuación contundente frente a un rival en apuros.

Para el United, esta exigente cita brinda a Pochettino una oportunidad inmediata de poner fin a su pésima racha en la Premier League. Una sorprendente victoria en Anfield daría un enorme impulso a sus cada vez más débiles esperanzas de permanencia.