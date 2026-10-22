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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha lanzado un mensaje tajante sobre el futuro internacional de la joven promesa del Club Brujas Nicolo Tresoldi. Durante una visita de observación que ha suscitado gran interés, el exentrenador del Liverpool insistió en que la DFB no suplicará a ningún jugador que represente a la selección, pese a la inminente pugna con Italia por contar con el delantero.

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Klopp marca los límites en la captación de internacionales

La carrera por asegurarse a Tresoldi a largo plazo se ha intensificado, pero Klopp se niega a entrar en una puja desesperada por el joven atacante. Durante el partido de Champions League entre el Bayern de Múnich y el Arsenal en el Allianz Arena, el seleccionador de Alemania confirmó que ya se han mantenido conversaciones formales con el futbolista, que todavía puede representar tanto a Alemania como a Italia.

Pese a lo mucho que está en juego si una promesa de talento acaba eligiendo a un rival europeo directo, Klopp mantuvo una postura firme sobre la posición de la DFB. «Lo seguimos todo. Observamos en Brujas, observamos en Bremen. Hemos hablado con Tresoldi, igual que [Roberto] Mancini. Y esto no va solo por Tresoldi: no tenemos que ir detrás de nadie. El chico tiene que tomar la decisión cuando pueda hacerlo. Nico es un gran chico que ha evolucionado muchísimo y que aún tiene mucho potencial», explicó a Sky Sport.

El delantero aplaza su decisión sobre su futuro internacional

Getty Images

Tras destacar con la selección sub-21 de Alemania, el delantero de 20 años se toma con calma su futuro internacional. Recientemente indicó que aplazará cualquier decisión definitiva sobre la selección absoluta a la que representará hasta después del Campeonato de Europa sub-21 de la UEFA de 2027, para mantener toda su atención en el próximo ciclo de competición.

Mientras tanto, Mancini sigue de cerca la situación y quiere convencer al delantero nacido en Cerdeña de que se comprometa con Italia. Se perfila así una pugna entre el país de nacimiento del jugador y aquel en el que desarrolló su carrera profesional, mientras los responsables italianos confían en que sus raíces mediterráneas acaben inclinando la balanza a su favor.

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Fullkrug sigue siendo una opción pese a las dudas por su edad

Si Tresoldi representa el futuro, Klopp también abordó lo que puede aportar de inmediato el veterano delantero Niclas Fullkrug. El atacante ha recuperado su mejor nivel desde que regresó cedido al Bremen procedente del West Ham United y está marcando con notable regularidad al comienzo de la nueva temporada. Sus goles han vuelto a situarlo entre los candidatos a entrar en la selección, aunque Klopp también tiene presente el futuro a largo plazo del equipo.

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Con siete goles en sus siete primeros partidos oficiales de esta temporada, el exjugador del Borussia Dortmund sigue siendo uno de los rematadores más fiables de Alemania dentro del área. «Niclas Fullkrug marca un gol tras otro en la Bundesliga, pero tiene 33 años. Eso no es culpa mía. A largo plazo tenemos que ver si funciona. Funciona, pero, sobre todo, me alegra que Niclas haya vuelto y esté marcando», señaló Klopp.

La misión de observación en el Allianz Arena





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La presencia de Klopp en Múnich no se centró únicamente en el dilema de la delantera. También aprovechó para observar a varios futbolistas de la DFB, tanto consolidados como emergentes, en un partido del máximo nivel de la Champions League. El duelo táctico entre el Bayern y el Arsenal ofrecía el escenario perfecto para evaluar el estado de forma de los jugadores llamados a ser la columna vertebral de su equipo en el próximo parón de selecciones.

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Klopp siguió de cerca a figuras importantes como Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic y Kai Havertz, además del prometedor Tom Bischof, mientras continúa perfilando su planteamiento táctico. Su empeño en observarlo «todo», desde los partidos de las competiciones nacionales hasta los encuentros continentales en el extranjero, apunta a que no pierde de vista a ningún jugador mientras prepara al equipo para los próximos torneos.