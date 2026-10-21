El Manchester United recibió un nuevo y duro golpe en el terreno del Como italiano, donde cayó ante el equipo de Cesc Fàbregas con una derrota aplastante que puso de manifiesto la fragilidad del conjunto inglés y la pérdida del espíritu combativo.

No pasaron ni unos minutos antes de que quedaran al descubierto las fisuras defensivas, y el partido se convirtió en una pesadilla que agrava la crisis del club y coloca al técnico Michael Carrick en una situación nada envidiable.

Parece que el tiempo se agota rápidamente para el hombre que cosechó muchas victorias como jugador, pero que hoy luce derrotado en la banda, en un momento en el que crece la presión tanto de la afición como de la directiva.

Una serie de fracasos que revive recuerdos negros

El Manchester United no ha logrado ninguna victoria en siete partidos consecutivos, la racha más larga sin triunfos desde diciembre de 2015, cuando el propio Carrick vestía la camiseta del equipo como jugador, bajo la dirección de Louis van Gaal.

Esta racha negativa coloca al actual técnico en una dura comparación con Louis van Gaal, quien dispuso de un plazo que se extendió casi cinco meses antes de su marcha, mientras que parece que Carrick quizá no cuente ni siquiera con cinco días tras esta derrota, descrita como peor que la que sufrió el equipo en los peores momentos del técnico neerlandés.

El gol de Joshua Zirkzee en el tiempo añadido salvó al equipo de registrar su derrota europea más abultada desde 1994, pero eso no ocultó la magnitud de la catástrofe, ya que el Manchester United encajó el primer gol tras solo 118 segundos, después de haber recibido un gol tempranero a los 47 segundos en Madrid la semana pasada, mientras que el debut de Matthijs de Ligt tras una ausencia que se prolongó 325 días coincidió con esta pesada derrota, lo que acentuó la sensación de que las cosas se estaban saliendo de control.

En cuanto al propio Carrick, pareció consciente de lo que le esperaba; tras marcar Nico Paz el tercer gol del Como antes de cumplirse una hora de partido, el técnico se derrumbó y regresó al banquillo, lejos de los objetivos de las cámaras, en una imagen que refleja el estado de desesperación al que había llegado.

Cambios improvisados que agravan la crisis

Carrick no es el único responsable de este bajón, ya que el club lo privó de fichajes esenciales durante el mercado de fichajes de verano, y la ausencia de un segundo delantero y de un nuevo lateral izquierdo ha sido muy costosa en los últimos tiempos.

Sin embargo, la plantilla actual del equipo es mejor que la que terminó la temporada pasada en el tercer puesto, y Carrick ha errado en la elección de la alineación en varias ocasiones tras solo menos de doce partidos.

El técnico realiza cambios numerosos y repetidos que parecen más bien una rendición implícita; la introducción de Bruno Fernandes como falso nueve fue el más reciente de estos experimentos, pero no duró más que el primer tiempo.

La semana pasada Fernandes jugó por las bandas, y esta semana ocupó el lugar de Bryan Mbeumo, que había marcado dos goles en tres partidos anteriores como delantero puro.

Esto afectó negativamente a Youri Tielemans, que había mostrado una gran creatividad en la posición de organizador frente al Atlético de Madrid y al Leeds cuando pasaba a Mbeumo, pero este impacto desapareció por completo con Fernandes. El capitán del equipo fue sustituido en el minuto 67, y Carrick no mostró después apenas interés alguno, pues el partido ya estaba decidido.

Entre los momentos tempranos que resumieron los errores, Dalot desperdició una ocasión de oro en el minuto dos después de que el balón rodara ante él de forma apetecible, y luego llegó el gol del Como desde un simple saque de puerta: Lucas Da Cunha pasó el balón a Nico Paz, mientras Harry Maguire quedó alejado de manera incomprensible, y el balón se escapó de entre las manos del portero.

Noussair Mazraoui se golpeó los muslos con rabia, y Mason Mount reprendió a su compañero Maguire, mientras que Carrick permaneció inmóvil en su sitio durante los primeros veinte minutos antes de entrar en una acalorada discusión con Matheus Cunha.

Un futuro incierto le espera a Carrick

Las voces de descontento se alzaron pronto desde las gradas, cuando los aficionados del United corearon «ataque, ataque, ataque» tras solo tres minutos del inicio del partido, en la más reciente manifestación de ira que ha acompañado a la temporada.

Ya antes la sustitución de Kobbie Mainoo había sido recibida con silbidos en el partido ante el Fulham, y los silbidos también acompañaron el empate como local frente al Tottenham.

Y en un momento significativo, los aficionados del Como entonaron un cántico con la melodía de «serás despedido mañana por la mañana», lo que hizo preguntarse si esta no sería la traducción italiana de lo que ronda en las mentes de la afición del Manchester United.

El United terminó el primer tiempo sin un solo disparo a puerta, en una actuación apagada y carente de vitalidad que hizo que muchos vieran en este partido el posible golpe de gracia para la etapa de Carrick.

El ambiente tormentoso en Italia pareció un mal augurio desde el principio, pero la verdad más profunda radica en que el Manchester United a veces luce derrotado antes de que se toque el balón.

Ahora, con la presión en aumento, la pregunta queda en el aire: ¿le dará el Manchester United otra oportunidad a su técnico, o acaso ya ha sonado la hora de su marcha?



