El acta del árbitro Alejandro José Hernández Hernández ha revelado los detalles de la expulsión de Fermín López, jugador del Barcelona, durante el partido ante el Villarreal. El centrocampista protestó airadamente una decisión arbitral en la segunda parte y abandonó el terreno de juego antes de que el colegiado pudiera mostrarle la tarjeta roja.
Según publicó el diario español «Sport», Hernández Hernández explicó en su acta que mostró la tarjeta roja a Fermín en el minuto 74 por protestar al cuarto árbitro, después de levantarse del banquillo y dirigirse hacia él gritando: «¡No te metas conmigo!».
El colegiado añadió en su acta: «Observé también que el jugador abandonó el terreno de juego en dirección a los vestuarios antes de que pudiera mostrarle la tarjeta roja», lo que explica por qué no se vio al árbitro enseñarle la cartulina durante la acción.
El joven futbolista se expone a una sanción de uno o dos partidos, en función de cómo valore el Comité de Competición la naturaleza de lo sucedido, lo que podría dejarle fuera del encuentro ante el Deportivo y también del partido aplazado contra el Atlético de Madrid en el estadio del Barcelona.
Por su parte, el club catalán tiene intención de recurrir la expulsión, al considerarla una sanción injusta. A su juicio, la protesta de Fermín no fue más allá de lo que suele ocurrir en los partidos, dada la tensión y la emoción propias de la competición.
Flick se refirió a lo ocurrido tras el encuentro y aseguró que no sabía con exactitud qué había pasado entre Fermín y el cuarto árbitro, ya que no escuchó lo que dijo el centrocampista. El técnico señaló que el colegiado tenía la atención puesta en el banquillo del Barcelona y que, cuando se acercó a él para pedirle una explicación sobre la tarjeta roja, se encontró con que también le mostraba la amarilla a él, una situación que aumentó su enfado con las decisiones arbitrales del partido.
El entrenador alemán no ocultó su malestar con Hernández Hernández y dio a entender que no era la primera vez que le ocurría algo así con él: «Con este árbitro siempre pasa lo mismo», afirmó, en alusión a sus reiteradas quejas sobre sus decisiones.
Sus críticas se extendieron también a otras acciones del encuentro, ya que consideró que Lamine Yamal sufrió faltas claras que el árbitro no señaló, aunque al mismo tiempo pidió a sus jugadores que acepten las decisiones y se centren en ofrecer un mejor rendimiento sobre el césped.
Pese a la polémica por la expulsión de Fermín, Flick quiso destacar la reacción de sus futbolistas y su capacidad para superar un inicio complicado, después de que el Barcelona se viera dos goles abajo en los siete primeros minutos antes de recuperar el equilibrio y darle la vuelta al marcador. El técnico consideró que el equipo ofreció un nivel muy superior en la segunda parte, con una mejor organización y más movilidad en ataque, lo que le permitió volver a meterse en el partido y llevarse la victoria pese a la presión derivada del desarrollo del encuentro.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.