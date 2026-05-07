No te lo pierdas: Hakim Ziyech se postula para la selección de Marruecos para el Mundial con un magnífico tiro libre

Hakim Ziyech recupera su mejor forma en el momento clave. El miércoles marcó los dos goles que dieron la victoria al Wydad AC ante el COD Meknes.

Con 64 partidos internacionales, Ziyech acapara la conversación futbolística de Marruecos rumbo al Mundial, aunque en septiembre de 2024 jugó su último partido con los Leones del Atlas.

Aun así, muchos hinchas confían en que el zurdo regrese al Mundial de 2026. Ante el Meknes (2-0) mostró su mejor versión: un libre directo desde 25 metros que dejó sin opciones al portero Aymane Majid.

Marcó el segundo de penalti justo antes del descanso. El exjugador del Ajax espera que el seleccionador Mohamed Ouahbi lo incluya en la lista del Mundial como un arma más.