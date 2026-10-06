Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, presentó sus disculpas a sus compañeros y al pueblo portugués tras abandonar la concentración del equipo antes del partido ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, pidiendo que se le impongan las sanciones correspondientes.

Ronaldo sorprendió a todos y dejó la concentración de la selección portuguesa 24 horas antes del partido, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en Copenhague.

La actitud de Ronaldo se produjo como protesta por unas declaraciones de su entrenador, Jorge Jesus, en la rueda de prensa, en las que subrayó su plena autoridad para elegir la alineación y tomar las decisiones técnicas.

El Bicho se ausentó de los partidos ante Dinamarca y Noruega en la tercera y cuarta jornadas de la fase de grupos, mientras se extendían rumores sobre su deseo de retirarse de la selección.

Ronaldo pide una sanción severa contra él

Pero Ronaldo reveló en un comunicado publicado por el diario «A Bola» sus disculpas, y pidió que se le impusiera la sanción oportuna.

El jugador de 41 años dijo: «Debo una disculpa a mis compañeros por haber abandonado la concentración. A pesar de la total falta de confianza que mostré hacia el entrenador, como puede atestiguar cualquiera que estuviera presente en esas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad recae únicamente sobre mí».

Y añadió: «Pido disculpas de nuevo al pueblo portugués, pero el incumplimiento de las promesas (por parte de Jesus) dejó una huella profunda en mi interior. Sentí que, desde ese momento, mi presencia solo serviría para perjudicar a la selección, y por eso hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché».

El Bicho prosiguió: «La Federación Portuguesa debe evaluar mis actos e imponer las sanciones correspondientes. Y considero que la sanción no debería suavizarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante».

Y concluyó al respecto: «Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Y todo el que trabaja en el fútbol, como yo, sabe que, independientemente de la posición de cada uno, las reglas son las mismas para todos».

La suspensión podría llegar a los 6 meses

Según el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, Ronaldo podría ser sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa económica, si su abandono de la concentración se considera injustificado.

El reglamento establece que «todo jugador que, tras ser convocado de forma legal, se marche sin justificación o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la Federación Portuguesa de Fútbol o de Portugal, será sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses, y además, si el jugador es profesional, con una multa de entre 5 y 10 unidades de cuenta».

Según el valor de la unidad de cuenta, fijado en 102 euros, la posible multa económica oscila entre unos 500 y 1000 euros.