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Mauricio Pochettino ha rechazado las insinuaciones de que se ha vuelto «demasiado simpático» desde que asumió el mando del Manchester United. Insiste en que conserva el carácter combativo que marcó su etapa en el Tottenham. El técnico argentino ha advertido a su plantilla de que está dispuesto a ser firme y exigente mientras intenta cambiar la cultura del club en Carrington.

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Redknapp cuestiona el carácter combativo de Pochettino en Old Trafford

El excentrocampista de Inglaterra Jamie Redknapp abrió el debate en The Overlap junto a Tim Sherwood, al afirmar que el técnico de 54 años había perdido el carácter combativo que mostró en el Southampton y el Tottenham.

Sin que nadie le preguntara por ello en la rueda de prensa del viernes, Pochettino defendió con firmeza sus métodos. Llegó hace una semana, con el United hundido en los puestos de descenso de la Premier League tras un pésimo inicio.

Pochettino distingue entre ser «simpático» y ser bueno

Redknapp contrapuso la intensidad de Pochettino en el pasado con su actitud relajada en el United. «Cuando veía a Pochettino en el Southampton y en el Tottenham, me parecía que tenía esa garra argentina», dijo Redknapp. «Ahora lo veo chocando las manos con todo el mundo, con las pulseras y ese peinado. Creo que se ha vuelto demasiado simpático. Sí, lo creo».

Pochettino rechazó esa opinión e insistió en que se había malinterpretado su forma de actuar. «No malinterpretéis mis palabras», dijo Pochettino. «A veces confundimos dos palabras que quizá significan algo parecido: simpático y bueno.

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»No soy simpático. No soy simpático. Tenemos que ser buenos. Es algo distinto», insistió. «No soy simpático. Intento ser bueno. Sabemos cuándo tenemos que apretar, cuándo tenemos que ser firmes y cuándo tenemos que construir algo para mejorar el ambiente, las relaciones y todo lo demás. Son dos cosas distintas».

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Entrenamientos más largos y jornadas de 14 horas para sacar al United de su mala racha

Pochettino ya ha alargado los entrenamientos respecto a la rutina de Michael Carrick, aunque sabe que es fundamental recuperar la confianza en medio de un intenso escrutinio.

«Creo que para nosotros es fácil porque llegamos hace una semana», dijo Pochettino. «Es fácil llegar aquí con toda la energía, ser positivos e intentar generar la confianza que necesitamos. Pero, por supuesto, para los jugadores es muy duro porque no podemos escapar de todo el ruido que rodea a este club. No pasa solo en este club. Pasa en todos los clubes que no están rindiendo bien. Por eso es tan duro para los jugadores».

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Su intensa carga de trabajo incluso ha retrasado un encuentro con Sir Alex Ferguson, uno de sus referentes como entrenador. «No he tenido ocasión», añadió Pochettino. «Le envío toda mi admiración y cariño y prometo que le mandaré un mensaje. Mira, no es que no quiera hacerlo. Paso 12, 13 o 14 horas aquí, en la ciudad deportiva, y no he tenido tiempo. Estamos completamente centrados en intentar aportar todo lo necesario para empezar a mejorar nuestro rendimiento».

La visita del Brentford marcará el debut de Pochettino en Old Trafford

Pochettino dirigirá por primera vez al United en Old Trafford cuando el Brentford visite el estadio el sábado. Con el equipo en puestos de descenso, el partido supondrá una prueba inmediata para comprobar si sus entrenamientos más largos y su energía positiva pueden imponerse al ruido exterior y levantar a una plantilla con la confianza dañada.