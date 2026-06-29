«No soy la persona adecuada»... ¡Sami Al-Jaber elude el encargo de la Federación Saudí!

Sami Al-Jaber, leyenda del Al-Hilal, ha reaccionado a los rumores que le sitúan como posible presidente de la Federación Saudí de Fútbol tras la dimisión de Yasser Al-Misehal.

Al-Meshal renunció tras la eliminación de la selección saudí en la fase de grupos, con solo dos puntos en tres partidos.

En la red social «X» se multiplicaron las peticiones de la afición para que Al-Jaber asuma la presidencia de la Federación, lo que le llevó a responder en el programa «Nadina»: «No sé de dónde sale todo esto, ya que hay muchas personas que pueden desempeñar esta tarea mejor que yo».

Y añadió: «No soy la persona adecuada para esta tarea en este momento; al igual que vosotros, oigo hablar de que se me conceda la presidencia de la Federación Saudí, pero no sé nada más al respecto».

Al-Jaber es una de las figuras más destacadas del fútbol saudí por su cultura y sus ideas innovadoras. Fue entrenador y presidente del Al-Hilal y ha completado varios cursos de gestión deportiva con la FIFA.