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Jose Mourinho ha hablado del rápido desarrollo de Dean Huijsen en el Real Madrid y lo atribuye al trabajo que hicieron juntos en la Roma y a las duras lecciones de la Premier League. El técnico explicó cómo Antonio Rudiger e Ibrahima Konate complementan al joven central y admitió que evita elogiarlo demasiado.

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Mourinho repasa la evolución de Huijsen desde la Roma hasta el Madrid

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha elogiado la creciente madurez de Dean Huijsen en el centro de la defensa del Real Madrid y ha reflexionado sobre cuánto ha progresado el joven desde que coincidieron en la AS Roma. Antes del partido de Liga del sábado contra el Alaves, Mourinho explicó cómo una etapa difícil en Inglaterra ayudó a Huijsen a mejorar antes de reencontrarse en España.

«Cuando Dean estaba conmigo en la Roma, era un niño y, como tal, tenía un camino por recorrer. La dificultad de la Premier League le ha hecho mejorar en muchos aspectos y, visto desde fuera, creo que el año pasado no hizo una buena temporada, pero el hecho de que ya me conociera ha ayudado a acelerar su crecimiento», dijo Mourinho. «Ahora es joven por edad, pero es un jugador mucho más maduro».

«No soy demasiado amable con él»

Aunque Huijsen reaccionó bien tras quedarse fuera del Mundial, Mourinho subrayó que evita deliberadamente elogiarlo en exceso para que el defensa mantenga los pies en el suelo y las ganas de mejorar.

«Está creciendo mucho y ha gestionado bien la frustración de no ir al Mundial, interpretándolo de forma positiva», explicó Mourinho. «No hay que elogiarlo demasiado porque podría perjudicarlo. Mi forma de actuar como entrenador le ayuda porque no soy demasiado amable con él».

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Cómo Rudiger, Konate y Huijsen impulsan el ataque del Madrid

Mourinho también destacó la influencia de Antonio Rudiger e Ibrahima Konate, compañeros con más experiencia en la defensa, y explicó cómo su compenetración permite al Real Madrid defender de forma agresiva e iniciar los ataques más arriba.

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«Rudiger es un compañero importante para él y el perfil de Konate también ayuda cuando juegan juntos», señaló. «Defender bien también significa ayudar al equipo a mejorar en ataque. Cuando tienes seguridad atrás y una línea defensiva más adelantada, puedes presionar mejor y los defensas ganan los duelos individuales».

Otra prueba defensiva ante un Alaves en forma

Huijsen y la defensa del Real Madrid afrontarán una dura prueba el sábado por la noche ante un Alaves que lleva tres partidos invicto y cuenta con los delanteros Lucas Boye y Mariano, exjugador del Madrid, ambos con seis goles.

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Con el Real Madrid en busca de su undécima victoria consecutiva entre todas las competiciones, Mourinho exigirá otra actuación defensiva contundente en el Santiago Bernabéu.