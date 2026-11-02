El Bayern de Múnich ha recibido un nuevo golpe en relación con la lesión de su estrella marroquí Ismael Saibari, después de que el club revelara detalles más claros sobre su estado tras someterse a una cirugía en el tobillo, en una actualización que aumenta la preocupación por la fecha de su regreso a los terrenos de juego.

El diario alemán "Bild" había informado ayer domingo de que Saibari estaría de baja durante al menos tres meses, tras lesionarse durante el encuentro ante el Borussia Dortmund que terminó en empate (2-2), correspondiente a la octava jornada de la Bundesliga.

Sin embargo, Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, anunció hoy lunes, según recogió el sitio Tribuna, que las estimaciones médicas apuntan a una ausencia del jugador de hasta cuatro meses, debido a una rotura del ligamento sindesmal del tobillo, lo que significa que su periodo de baja podría superar la estimación inicial publicada tras la lesión.

Cirugía exitosa y larga recuperación

Eberl afirmó que la operación a la que se sometió el jugador salió bien, pero subrayó que la naturaleza de la lesión requiere un largo periodo de recuperación y rehabilitación antes de volver a disputar partidos.

El director deportivo del Bayern añadió, en declaraciones recogidas por el periodista Florian Plettenberg: "La operación salió bien ayer. Y ya hoy estaba sentado con nosotros a la mesa del almuerzo. Me sorprendí por completo y le pregunté si volvería dentro de dos o tres semanas; él se rió un poco y dijo: dos semanas y media. Pero eso probablemente no ocurrirá. Esperamos su ausencia durante un periodo de entre tres y cuatro meses debido a la rotura del ligamento sindesmal".

El ligamento sindesmal es uno de los tejidos importantes que unen los dos huesos de la pierna y ayudan a estabilizar la articulación del tobillo, por lo que su lesión exige cautela en las fases de rehabilitación, para evitar un regreso prematuro y la posible recaída que ello podría conllevar.

Un nuevo mazazo tras la lesión ante el Dortmund

Saibari se había lesionado durante el encuentro ante el Borussia Dortmund, tras un balón dividido con el guardameta del equipo rival, abandonando el estadio Allianz Arena con muletas, en medio del temor por la larga duración de su ausencia.

Las lesiones golpearon las filas del Bayern durante ese mismo partido, pues se confirmó la ausencia de Serge Gnabry durante un periodo de entre cuatro y seis semanas debido a una lesión en los isquiotibiales, mientras que la situación de Michael Olise siguió bajo seguimiento por la falta de claridad en el diagnóstico en las primeras horas tras el encuentro.

En cuanto al portero Jonas Urbig, sufrió un mareo tras un fuerte golpe en la cabeza, y el club continuó vigilando su estado antes de fijar la fecha de su regreso.

Una ausencia determinante en los planes del Bayern

La lesión de Saibari representa una pérdida importante para el Bayern de Múnich, que esperaba contar con los servicios del centrocampista marroquí en los próximos compromisos, especialmente ante la acumulación de partidos a nivel tanto nacional como europeo.

Según las nuevas estimaciones, la ausencia del jugador podría prolongarse hasta febrero o marzo de 2027, en función de la evolución de su respuesta al tratamiento y la rehabilitación, mientras que el mayor desafío para el cuerpo médico será garantizar su regreso en plenas condiciones físicas, sin arriesgar una recaída.