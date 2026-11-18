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Los aspectos positivos que dejó la selección saudí en sus partidos ante Corea del Sur y Uzbekistán no bastaron para ocultar una serie de problemas defensivos que debe corregir antes de pasar a la siguiente fase.

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El analista táctico Emad Al-Salmi puso el foco en estos puntos débiles y subrayó que el cuerpo técnico debe tomárselos en serio, sobre todo porque algunos persistieron incluso después de los cambios, lo que indica que no dependen de nombres concretos ni de una alineación determinada.

Invitado al programa «Rotana Sport Maa Walid» para analizar la derrota amistosa de Arabia Saudí por 1-2 ante Uzbekistán el martes en Doha, Al-Salmi abordó en primer lugar los riesgos de la salida de balón desde atrás, en concreto la participación del portero en la construcción como un jugador más. Explicó que este estilo responde a las ideas del entrenador, pero que su ejecución debe ajustarse a las cualidades de los futbolistas para que no se convierta en un riesgo que ponga en peligro la portería.

Recordó que ya había advertido al guardameta Mohammed Al-Owais de la necesidad de estar atento en este tipo de situaciones, y recalcó que el entrenador no está obligado a aferrarse a un estilo concreto si no dispone de las herramientas adecuadas para aplicarlo, por lo que renunciar a él en ese caso sería una decisión natural.

El problema más evidente, sin embargo, es la facilidad con la que los rivales penetran por el centro, una grieta que quedó a la vista ante Corea del Sur y Uzbekistán. Al-Salmi se refirió a las funciones de Nasser Al-Dawsari, Abdullah Al-Khaibari, Mohamed Kanno y Musab Al-Juwayr, y señaló que los espacios que dejan los centrocampistas permiten a los rivales llegar a zonas peligrosas y disparar sin la presión suficiente.

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Explicó que algunos jugadores se abren hacia las bandas para presionar mientras el centro queda desprotegido frente al poseedor del balón, y se preguntó si se trata de una mala colocación o de instrucciones relacionadas con una presión orientada. En cualquier caso, insistió en que el resultado es el mismo: el espacio más peligroso queda libre, una escena que se repitió en numerosas ocasiones y que obliga al cuerpo técnico a revisar la forma de presionar y de cubrir los espacios.

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Al-Salmi también llamó la atención sobre la escasa organización defensiva a la hora de defender los centros laterales, un problema que apareció ante Corea del Sur y se repitió frente a Uzbekistán, cuando uno de esos centros generó un gran peligro sobre la portería antes de que Abdulquddus Atiah interviniera para salvar la situación.

Aseguró que el fallo no es atribuible a un solo jugador, sino a la colocación y a la gestión colectiva de los balones dentro del área, algo que exige un trabajo claro en los entrenamientos en lugar de tratar cada acción como un error aislado.

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Al-Salmi cerró su intervención recalcando que repasar los aspectos negativos no supone restar valor a los positivos de la selección, sino que el objetivo es sacar provecho de ambos partidos y determinar qué necesita mejorar. Insistió en que corregir los errores repetidos, ya sea en la protección del centro, en la defensa de los centros laterales o en la salida de balón desde atrás, es tan importante como construir sobre los aspectos positivos, para evitar que estas grietas se conviertan en puntos débiles que los rivales aprovechen en los próximos compromisos.

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