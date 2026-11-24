Compartir Sigue a GOAL en Google

En el Al Ahly, los despidos no siempre llegan por una derrota: a veces el motivo es mucho más profundo. Así lo ha revelado el periodista Ahmed Shobeir pocas horas después de que el Al Ahly egipcio anunciara la destitución de su entrenador marroquí, Hussein Ammouta, y de su cuerpo técnico, tras la derrota por 2-0 ante el Pyramids.

Anuncios

Mientras todos pensaban que la derrota ante el Pyramids era la causa directa de la salida de Ammouta, Shobeir dio un vuelco a todas las previsiones y aseguró que el problema no estaba en los resultados ni en la directiva, sino en algo que no se ve en el campo pero que destruye a cualquier equipo desde dentro: que los jugadores no estaban convencidos con el entrenador.

El Al Ahly zanjó el debate sobre el futuro de su director técnico y anunció oficialmente su destitución en las primeras horas de la mañana del martes, por lo que la directiva se puso en marcha con rapidez para elegir a un nuevo entrenador que dirija al equipo en la próxima etapa, una etapa que no admite retrasos ni riesgos.

El Al Ahly señaló en un comunicado oficial : «El club ha dado las gracias a Hussein Ammouta y a su cuerpo técnico por el periodo en el que asumieron la responsabilidad del primer equipo de fútbol», y explicó que la decisión se tomó a la luz de la propuesta presentada por Yassin Mansour, vicepresidente del club, y Sayed Abdel Hafiz, miembro de la junta directiva, encargados de supervisar el área de fútbol.

El comunicado añadió que Mansour y Abdel Hafiz se encargarán de presentar las alternativas candidatas a asumir el cargo en las próximas horas, una clara señal de que la directiva llevaba tiempo estudiando la decisión y no esperó únicamente al resultado del partido ante el Pyramids.

Anuncios Anuncios

Sin embargo, la versión completa llegó de la mano de Ahmed Shobeir, que publicó en su cuenta de «X» un mensaje que incendió las redes sociales y en el que decía: «¿Por qué tenía que irse Ammouta del Al Ahly? ¡Lo peor que les puede pasar a los jugadores, señores, es no estar convencidos con el entrenador!».

Related Topics

Próximos partidos AHL CAF Confederations Cup 11:00 PRA

Shobeir añadió: «Aunque todos dicen de él que es muy educado y sumamente respetuoso, en lo técnico no había sintonía entre los jugadores y Ammouta. La cosa iba a más día tras día, hasta que llegamos a la derrota contra el Pyramids, y a partir de ahí ya era muy difícil que siguiera».

Con estas palabras, Shobeir resumió la verdadera crisis. Ammouta, según el testimonio de todos, era una persona respetuosa y educada, y no había ningún conflicto ético ni administrativo con él, pero dentro del vestuario existía una brecha técnica evidente. Los jugadores no se convencieron de sus ideas ni confiaron en su método y, con cada día que pasaba, la brecha se hacía mayor, hasta llegar a un punto sin retorno.

Anuncios

El Al Ahly ofreció una imagen muy pobre ante el Pyramids, impropia del campeón de África, y tras la derrota se quedó con 20 puntos y cayó al tercer puesto de la liga egipcia, mientras que el Pyramids elevó su cuenta a 27 puntos y se mantiene en lo más alto de la clasificación. Además, su eterno rival, el Zamalek, subió a la segunda posición con 22 puntos tras imponerse al El Gouna por 2-1 en la misma jornada.