Fahad Al Mufarraj, director de la selección de Arabia Saudí, realizó unas declaraciones llamativas tras conquistar el título de la Copa del Golfo Arábigo por cuarta vez en la historia de Arabia Saudí, al explicar que el logro se alcanzó gracias al gran trabajo del grupo.

Al Mufarraj había impuesto numerosas normas de disciplina, entre las que destaca la prohibición de que las estrellas de la selección saudí usaran sus teléfonos después de la medianoche, además de la exclusión de Musab Al Juwayr al inicio de la concentración.

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Al Mufarraj declaró a través de la red de canales qataríes "Al Kass", tras conquistar el título: "Siempre les digo a los jugadores de la selección que no deben ser arrogantes, porque por muy lejos que llegues como jugador, debes mostrarte humilde y no caer en la soberbia".

Y añadió: "No somos una selección de un solo astro, y la prueba de ello es la conquista del título y el magnífico espíritu que mostraron todos los jugadores; les agradezco todo".

Algunos interpretaron las declaraciones de Fahad Al Mufarraj como un mensaje velado dirigido a Musab Al Juwayr, sobre todo porque la Federación Saudí de Fútbol se negó a mencionar el verdadero motivo de la exclusión.

Cabe recordar que la selección de Arabia Saudí se hizo con el título de la Copa del Golfo por cuarta vez en la historia al vencer a Emiratos por 2-0.