No solo Mbappé: una leyenda de Francia señala al próximo capitán del Real Madrid

Emmanuel Petit, excampeón del mundo con Francia, ha lanzado un mensaje directo a Jude Bellingham y a su entrenador José Mourinho, exigiendo aprovechar la personalidad de líder que mostró la estrella inglesa en el Mundial 2026 dentro del Real Madrid, junto a Kylian Mbappé.

Petit, autor del tercer gol en la final del Mundial de 1998, pidió a José Mourinho apoyarse en Jude Bellingham y Kylian Mbappé como auténticos líderes del Real Madrid durante la nueva temporada, subrayando que el club necesita reconstruir su identidad colectiva.

Petit elogió el nivel que ofreció Bellingham en el Mundial 2026, afirmando que la rabia y la ambición que mostró durante el torneo deben mantenerse en el Real Madrid.

El sitio web de Goal recogió las declaraciones del exjugador del Arsenal y del Chelsea: "Esta es la versión de Bellingham que quiero ver dentro del campo. Jugó como un león y mostró una personalidad de líder dentro y fuera del terreno de juego".

Y añadió: "Estuvo sometido a una enorme presión, y no olviden que algunos cuestionaron hace unos meses su derecho a incorporarse a la selección de Inglaterra en el Mundial, así que tenía algo que demostrar".

Bellingham firmó un torneo excepcional, después de terminar el Mundial como máximo goleador entre los centrocampistas con siete goles, una cifra sin precedentes para cualquier centrocampista en una sola edición del Mundial.

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Petit agregó: "Si yo fuera aficionado del Real Madrid, le diría a Bellingham y a Mbappé: 'Este es el nivel que queremos ver de ambos. Las expectativas son enormes para la próxima temporada'".

Y pronosticó que Mourinho mantendrá una reunión privada con la pareja, señalando: "Les dirá: esto es lo que espero de vosotros, salid al campo y sed los líderes del equipo".

Mbappé recupera su humildad

Petit también elogió lo que ofreció Kylian Mbappé en el Mundial, al considerar que el capitán de la selección de Francia recuperó su humildad y su espíritu de líder.

Y dijo: "Vimos al Mbappé que conocimos al inicio de su carrera: humilde, cercano a sus compañeros y a su entrenador, y líder dentro del campo".

Mbappé marcó diez goles para coronarse máximo goleador del Mundial, y también se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, pero Petit insistió en que eso elevará el techo de las expectativas cuando regrese al Real Madrid.

Y explicó: "La afición del Real Madrid vio lo que hizo con la selección de Francia, y esperará de él que lidere al equipo dentro y fuera del campo, como hicieron Cristiano Ronaldo y muchas leyendas del club".

Petit concluyó sus declaraciones subrayando que Mourinho está obligado a construir un equipo que se apoye en el trabajo colectivo, y no en los destellos individuales, añadiendo: "El Real Madrid no puede depender siempre del brillo de Mbappé o de Vinicius. España y el Paris Saint-Germain demostraron durante las dos últimas temporadas que la fuerza del equipo es más importante que los individuos, aunque poseas a los mejores jugadores".

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