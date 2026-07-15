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No solo Lucas Digne, sino también dos estrellas mundiales reciben un 2 tras el Francia-España

Francia vs España
Francia
España
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L. Digne
M. Olise
O. Dembele

Las notas de L’Équipe son muy duras tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026. Los Bleus no tuvieron opciones el martes ante España, que ganó 0-2 sin esfuerzo.

El medio deportivo más influyente de Francia no se anda con rodeos a la hora de otorgar las notas. Lucas Digne, que tras el Mundial pasará del Aston Villa al París Saint-Germain, recibe un 2.

«Con su cabezazo descontrolado y su tosca falta sobre Lamine Yamal, cometió dos errores que dieron lugar al penalti. Parecía haber vuelto a meterse en el partido antes del descanso, pero su segunda parte se caracterizó por repetidas pérdidas de balón y su sustitución por Theo Hernández».

También se critica a Ousmane Dembélé, Balón de Oro que lo hizo casi todo mal y acabó desapareciendo, y a Michael Olise, muy impreciso.

A Olise se le critica su descuido: «Tras brillar en los partidos anteriores, esta vez cayó en picado y fue sustituido por Rayan Cherki».

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Tchouaméni, Mbappé y el seleccionador Deschamps obtienen un 3. Nadie aprueba.

En RMC Sport la decepción es igual de evidente: «El sueño americano se acaba de golpe. Mikel Oyarzabal y Pedro Porro arrollan a una Francia inofensiva. Parecía una final, pero al final ni siquiera fue un partido».

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