Lionel Messi hizo historia con su gol ante Jordania, y Kane también entró en los libros al superar a Gary Lineker con su tanto frente a Panamá.

Inglaterra venció 2-0 a Panamá y lideró el Grupo L con siete puntos. El equipo de Thomas Tuchel enfrentará a la República Democrática del Congo el 1 de julio.

La estrella inglesa, que no había marcado ante Ghana, ya sumaba dos tantos en el debut contra Croacia.

El ariete del Bayern Múnich sentenció en el 67’ con un cabezazo perfecto tras centro de Jude Bellingham: 0-2. Así alcanzó 11 goles en Mundiales y superó a Lineker.

Bellingham, autor de un gol y una asistencia, lo elogió: «Es el mejor jugador inglés de la historia».

«Su nivel actual es increíble. Nunca se duda de él: tanto si participa en el juego como si no, sabemos que puede marcar la diferencia, y eso es lo que ha hecho hoy», afirmó Bellingham.

Además, fue su gol 70 en la temporada, marca personal que supera los 69 de Cristiano Ronaldo en 2011/12.

Solo Messi, con 82, hizo más en esa campaña.