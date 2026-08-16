Según informan Sky y Eindhovens Dagblad, el centrocampista también se incorporará en breve a los negriamarillos.

Según esas informaciones, el BVB hará uso de una cláusula de rescisión en el contrato de Veerman con el PSV Eindhoven y fichará al jugador de 27 años por una cantidad fija de traspaso que rondaría entre los 22 y los 25 millones de euros. Veerman pasará el reconocimiento médico el lunes y firmará con el BVB un contrato hasta 2031.

El BVB sí estaba bajo cierta presión de tiempo en la contratación del internacional neerlandés, que ha sido convocado 14 veces, ya que la cláusula habría perdido su validez en pocos días, el 21 de agosto. Eso incluso lo insinuó el propio Veerman cuando ESPN le preguntó por el interés desde Dortmund. "Si llega a concretarse, sería una opción fantástica para mí. Llevo años esperando esto", dijo, antes de añadir en tono de broma: "Si de verdad me quieren tanto, tienen que darse prisa".

El nuevo fichaje del BVB, Veerman, llega tras la mejor temporada de su carrera

Veerman lleva años asentado como titular en el centro del campo del PSV y firmó cifras impresionantes la pasada temporada. En 30 partidos de liga dio 14 asistencias y marcó ocho goles. También gracias a sus actuaciones, Eindhoven ha desbancado al Ajax como principal referencia de la Eredivisie en los últimos años y ha celebrado tres títulos de liga consecutivos. En 198 partidos oficiales con el PSV, Veerman suma 31 goles y 67 asistencias.

El director deportivo Ole Book ya había dejado entrever al margen del amistoso contra la AS Roma del sábado que el BVB invertirá por otra vía el presupuesto inicialmente previsto para la joven estrella del Colonia, Said El Mala, tras frustrarse el traspaso, y que además de un jugador ofensivo también quiere incorporar a un centrocampista central.

"Nos conviene ocuparnos de ello", dijo Book en referencia a otro posible fichaje para el centro del campo, unido a la inminente triple exigencia entre Copa, liga y Champions League: "Hoy hemos visto que tenemos muy buenos jugadores en esa posición. Por otro lado, hay que decir que no tenemos muchos muy buenos jugadores en esa posición".

Veerman se une ahora en Dortmund al cuarteto consolidado formado por Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka y Marcel Sabitzer, todos ellos habituales en el centro del campo. Chukwuemeka también podría ser utilizado en una posición más ofensiva.

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El BVB está cerca de fichar al ídolo del PAOK Konstantelias

Además de Veerman, otro jugador ofensivo, Giannis Konstantelias, también debería incorporarse en breve al BVB. El futbolista de 23 años ya se encuentra en Dortmund para pasar el reconocimiento médico. Su coste podría alcanzar los 30 millones de euros.

Sin embargo, actualmente sigue habiendo una gran resistencia entre la afición del club vendedor, el PAOK, que quiere impedir el traspaso de Konstantelias, como ya ocurrió en 2025, cuando hubo un acuerdo con el VfB Stuttgart.