No sólo es fútbol: Julio, el pequeño gran héroe de Saúl

El 15 de febrero del 2018, por la , el vencía como visitante al Copenhague por 4 a 1. El primer tanto lo marcó Saúl Ñíguez, quien, en el festejo, hizo un corte de mangas que llamó la atención. ¿Era para el público local? ¿Para Diego Simeone, su entrenador? “Hay una campaña de un niño que se llama Julio, es una campaña contra el cáncer infantil. El gol iba por él”, explicó el centrocampista tras finalizar el partido, anulando cualquier tipo de polémica y dando a conocer públicamente una historia repleta de enseñanzas que lo marcaría de por vida.

Ese “Julio” era Julio Rosa, un niño de 13 años que falleció esta semana tras una dura lucha contra la leucemia. El gesto del jugador colchonero, de hecho, formaba parte de la campaña #FuckLeucemia: significaba apretarse el pinchazo que recibían los chicos como Julio durante los complicados tratamientos que pelean contra el cáncer infantil, sujetándose el algodón tras realizarse el análisis.

Julio, siendo un niño con su cuerpo y un adulto para transmitir valores, se convirtió rápidamente en una referencia para el futbolista nacido en Alicante, hace 24 años, quien lo tuvo siempre presente durante esta etapa de pelea.

“Eres y serás un héroe para mí”, escribió el ex-Rayo en sus redes sociales, despidiendo así a su amigo. Y agregó: “Siempre mantendremos nuestros recuerdos en la eternidad. Descansa en paz, Julione”.

Descansa en paz guerrero. Has sido un ejemplo de lucha... me fascinó tu alegria y ganas de vivir .. me lo he pasado muy bien contigo y ha sido un placer ser tú amigo DEP julio pic.twitter.com/Ek2OFJzl6w