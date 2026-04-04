«No solo el Feyenoord, sino también el Ajax se interesa por Gilberto Mora»

Tras el Feyenoord, ahora también el Ajax se ha interesado por el joven talento Gilberto Mora (17). El jovencísimo centrocampista del Club Tijuana, que ya ha disputado cinco partidos internacionales con México, no puede quejarse en absoluto de la falta de interés.

El viernes se supo en los medios de comunicación futbolísticos mexicanos que el Feyenoord ha estado observando a varios internacionales mexicanos, entre ellos Mora.

Según la edición mexicana de Marca, Mora también está en el punto de mira del Ajax. En su país natal, al centrocampista ofensivo se le compara con Pedri.

No será fácil para el Ajax y el Feyenoord fichar a Mora. Según Transfermarkt, ya vale 10 millones de euros. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre la duración de su contrato.

Es posible que el contrato de Mora con el Tijuana expire ya en diciembre de 2026. El Nápoles, el AC Milan, el Sporting de Lisboa y el FC Porto también siguen de cerca su situación.

Anteriormente, Mora ya había sido vinculado a los grandes clubes españoles, el FC Barcelona y el Real Madrid. Si clubes de este calibre se ponen manos a la obra, parece una tarea prácticamente imposible para el Ajax y el Feyenoord.

A pesar de su edad, Mora ya ha disputado 49 partidos oficiales con el Tijuana, en los que ha marcado nueve goles y ha dado dos asistencias.