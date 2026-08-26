Un informe periodístico reveló, este miércoles, el motivo por el que el argentino Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, rechazó fichar por el Arsenal y se aferra a marcharse rumbo al Barcelona este verano.

No parece que el Atlético de Madrid esté dispuesto a desprenderse del jugador y dejarlo marchar al Barcelona, sueño del propio Julián, mientras muestra una gran flexibilidad en el asunto de su salida hacia el Arsenal, que también quiere hacerse con sus servicios.

En este contexto, muchos se preguntan por qué Julián rechaza actualmente regresar a Inglaterra, si esa es la única opción razonable que ofrece el Atlético en caso de que no quiera permanecer en el club.

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Detrás de todo ello había un motivo puramente familiar, pues, según la periodista argentina Verónica Brunati, cercana al jugador del Atlético de Madrid, tras el fin de su etapa en el Manchester City, "los permisos de residencia de algunos miembros de su familia caducaron al cabo de unos dos años, sus padres por ejemplo, por lo que se vieron obligados a abandonar Inglaterra o buscar otra vía de inmigración".

En este contexto, el jugador vive en España rodeado de la mayoría de los miembros de su familia, incluidos sus hermanos, algo que desea mantener.

Por ello, junto a su ambición deportiva de jugar en el Barcelona, donde jugó su ídolo Lionel Messi, existe también un factor personal.

La fuente argentina añadió, según el diario "Mundo Deportivo", que durante su etapa en el Manchester City, proporcionar alojamiento a su familia y a sus amigos supuso un gran reto logístico debido a las restricciones de tiempo impuestas a los turistas.

El jugador desea vivir con su familia, algo que se ha vuelto casi imposible bajo las estrictas leyes de inmigración del Reino Unido tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

En España hay una mayor flexibilidad gracias a la ley de inmigración, y al visado de residencia para familiares de ciudadanos de la Unión Europea —en caso de poseer una doble nacionalidad europea, como ocurre con muchos argentinos—, además de los permisos de reagrupación familiar y de residencia de larga duración.

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También existen visados que permiten múltiples entradas y estancias más prolongadas, especialmente para los ciudadanos de Sudamérica.