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El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, ha evitado pronunciarse sobre el joven talento JJ Gabriel, que espera la autorización de la FIFA para su traspaso desde el Manchester United. El técnico portugués dejó claro que su atención se centra únicamente en los jugadores que entrena cada día.

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Mourinho zanja la pregunta sobre JJ Gabriel

El entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, evitó pronunciarse sobre JJ Gabriel cuando le preguntaron por la situación del joven jugador. JJ Gabriel sigue entrenándose en Madrid mientras espera que la FIFA dé el visto bueno a su traspaso desde el Manchester United.

Mourinho respondió de forma breve y directa y marcó una clara distinción entre los jugadores con los que trabaja a diario y los que no forman parte de ese grupo. No dio plazos ni valoró el traspaso pendiente.

Centrado en los jugadores de la plantilla

Mourinho explicó que su vínculo se forja con los jugadores a los que entrena cada día. Sin esa relación de trabajo cotidiana, no ve motivos para dar una opinión pública.

«No tengo nada que decir. No siento nada», dijo Mourinho. «Siento algo por mis jugadores, por aquellos con los que trabajo cada día, por los que tengo a mi disposición. No siento nada por los jugadores que no trabajan conmigo».

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Las exigencias de confeccionar la plantilla

La postura de Mourinho refleja su prioridad más amplia: gestionar a los jugadores que ya tiene disponibles en un calendario cargado de partidos. Con el Real Madrid compitiendo en LaLiga, la Champions League y las copas nacionales, estar preparado para el día a día prima sobre los rumores de fichajes.

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El entrenador ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de contar con una plantilla amplia y con distintas opciones, en lugar de detenerse en asuntos ajenos al equipo. Hasta que se completen los trámites y se obtengan las autorizaciones necesarias, su atención seguirá puesta en los integrantes actuales de la plantilla.

A la espera de la autorización de la FIFA

JJ Gabriel sigue entrenándose en Madrid mientras espera que la FIFA dé su aprobación definitiva al traspaso desde el Manchester United. Cualquier función oficial en el club o su incorporación a la estructura del Real Madrid depende de que llegue esa autorización reglamentaria.

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Mientras tanto, Mourinho y su cuerpo técnico siguen preparando sobre el terreno de juego sus próximos partidos.