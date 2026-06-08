«No será Olise, sino este el que se convertirá en el nuevo fichaje del Real Madrid por 150 millones»

Según medios ingleses, el Real Madrid prepara una oferta millonaria por Enzo Fernández. Desde hace tiempo se vincula al centrocampista del Chelsea con un traspaso al Santiago Bernabéu.

Football.london asegura que el jugador quiere marcharse este verano y el Chelsea aceptaría su salida por al menos 150 millones, con lo que obtendría plusvalía tras haberlo fichado por 121 millones en 2023.

La reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid refuerza los rumores: durante su campaña prometió fichar un nuevo «Galáctico» y destinar más de 150 millones de euros a ese fin.

Se mencionó a Michael Olise, del Bayern de Múnich, pero se considera que Fernández es una opción más realista.

A principios de abril, el jugador avivó los rumores al admitir a ESPN Argentina: «Quedan ocho partidos y la FA Cup; después ya veremos. Me gustaría vivir en Madrid».

Sus palabras no gustaron en el club, y el entonces técnico, Liam Rosenior, le apartó de la convocatoria contra Port Vale y Manchester City.