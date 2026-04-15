No será el París Saint-Germain, sino el Bayern de Múnich, quien gane la Liga de Campeones. Cada día en Voetbalzone proponemos una afirmación sobre los principales clubes neerlandeses y también seguimos a equipos fuera del trío de cabeza. Hoy analizamos los partidos de vuelta de cuartos de final, que se jugarán martes y miércoles por la noche. El martes pasado venció 1-2 en el Santiago Bernabéu. ¿Podrá mantener la ventaja e incluso ganar la Liga de Campeones? ¡Deja tu opinión!

El martes pasado, en el Bernabéu, el Bayern dominó gran parte del encuentro, aunque encajó un tanto que mantiene la eliminatoria abierta.

Tras ocasiones claras de Dayot Upamecano y Serge Gnabry, el marcador se abrió a cinco minutos del descanso. Tras una pérdida de balón de Vinícius Júnior y un buen pase en profundidad de Gnabry, Luis Díaz, solo ante Andriy Lunin, superó con sangre fría al portero.

Poco después del descanso, Harry Kane dobló la ventaja tras una recuperación de Aleksandar Pavlovic y un pase de Michael Olise. El francés cedió a Kane, quien, desde el borde del área, colocó el balón en la esquina inferior derecha. Después del gol, el Madrid apretó sobre la portería de Manuel Neuer y, tras un centro de Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé remató en el segundo palo.

Para el Real Madrid, llegar a semifinales no es imposible, aunque el equipo de Vincent Kompany parece sólido. El gigante alemán solo ha perdido dos veces en 45 partidos y ha marcado 141 goles.

Si avanza, se medirá al París Saint-Germain, que eliminó al Liverpool con un global de 4-0. Para el equipo de Luis Enrique, el Bayern no es un rival cómodo: en los últimos cinco duelos ha perdido cuatro.

Campeón de la Liga de Campeones 2019/20, Bayern parte como gran favorito. En la otra semifinal espera el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona (3-2 en el global). El miércoles se definirá al cuarto semifinalista en Arsenal-Sporting.

Además, el Bayern podría celebrar este domingo su 35.º título de Bundesliga si vence al Stuttgart, tercero en la tabla. Si además gana la DFB-Pokal, lograría el famoso “triplete”.