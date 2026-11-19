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El argentino Julián Álvarez sigue soñando con marcharse, aunque el Atlético de Madrid continúa negándose. Pero la novedad esta vez es que las reuniones se han reanudado, y en Londres hay quien espera al delantero con impaciencia.

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Según el diario español «El Nacional», Julián Álvarez ha participado en dos nuevas reuniones para tratar su salida del Atlético de Madrid, y sigue pensando en cambiar de aires.

Julián Álvarez intenta recuperar poco a poco la normalidad tras un verano complicado. Además de su participación en el Mundial, su atención estaba centrada en abandonar el Atlético de Madrid, y dejó clara su intención de emprender una nueva aventura en otro lugar.

Eso explica sus declaraciones públicas y su comportamiento durante la pretemporada, hasta el punto de que algunos llegaron a especular con que podría sufrir depresión.

No se puede negar que el astro argentino hizo todo lo posible por dejar el Wanda Metropolitano y fichar por el Barcelona, la opción que prefería, pero, como todos recordamos, no fue posible por la negativa de Enrique Cerezo a reforzar a un rival directo.

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Por ello, el exjugador de River Plate y Manchester City sigue a las órdenes de Diego Simeone y ha recuperado su sitio en el once titular, aunque está lejos de su mejor nivel.

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Aunque esto no ha impedido que varios equipos mantengan su interés por Julián Álvarez, la directiva del Atlético de Madrid parece haberse olvidado ya de él, dado el destacado rendimiento de Raphinha y las aportaciones de Gabriel Jesus con el Barcelona.

Además, Joan Laporta sabe que la directiva del Atlético de Madrid no ha cambiado de opinión y sigue exigiendo una compensación astronómica para dejar salir al delantero nacido en 2000.

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En concreto, cerca de 500 millones de euros, una cifra desorbitada, aunque el club podría plantearse su salida a un equipo extranjero. Y el Arsenal ha vuelto a despertar el interés de Julián, que es un objetivo de Mikel Arteta.

Este verano, el club contactó con sus agentes, que dejaron clara su voluntad de vestir únicamente la camiseta del Barcelona. Ahora, sin embargo, Álvarez podría plantearse el salto a Londres.

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Porque allí le garantizarían un salario más alto y, sobre todo, la posibilidad de pelear por todos los títulos, algo que reclaman los campeones del mundo en Catar.

Ya se han celebrado reuniones para incorporar a Julián al Arsenal: varios representantes del club londinense viajaron a la capital española para reunirse en persona con Julián y sus agentes, y podrían presentar una oferta formal en enero para intentar cerrar la operación.

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En el Emirates no están satisfechos con Viktor Gyökeres, y se dice que Álvarez es la opción de Arteta para convertirse en el nuevo 9 de los gunners, según el diario «The Athletic».

El Arsenal ve en Álvarez al delantero ideal para el proyecto de Arteta: es un jugador rápido e inteligente, que se mueve muy bien sin balón y marca con medias ocasiones, además de poder jugar en varias posiciones del ataque.

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Arteta conoce bien el valor del argentino desde su etapa en el Manchester City, y cree que puede dar al Arsenal el salto de calidad que necesita para ganar la Premier League y la Champions League.

Por su parte, Álvarez vive una situación de descontento en el Atlético: siente que su proyecto con el equipo ha llegado a su fin y que necesita un nuevo reto que le devuelva la ilusión y el entusiasmo.