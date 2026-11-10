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La petición pública de traspaso de Julian Alvarez provocó un gran malestar en el vestuario del Atlético de Madrid, según su compañero de equipo Alex Baena. El delantero argentino presionó para fichar por el Barcelona en verano, lo que generó tensiones internas y un recibimiento hostil por parte de la afición en el Metropolitano.

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Las exigencias de traspaso de Alvarez enfadaron a sus compañeros del Atlético

La petición pública de Alvarez de marcharse del Atlético provocó un considerable malestar entre sus compañeros. El internacional argentino expresó en junio su firme deseo de dejar el club mediante un traspaso y afirmó públicamente que su salida sería lo mejor para todas las partes.

El Barcelona se perfiló como el principal pretendiente del cotizado delantero. Joan Laporta confirmó el interés del club catalán en agosto, pero el Atlético se negó rotundamente a autorizar su venta durante un largo culebrón veraniego. El traspaso frustrado dejó a Alvarez en una situación complicada en la capital española. Se vio sometido a un intenso escrutinio por parte de los aficionados y despertó la frustración de sus compañeros en el vestuario.

Baena revela el malestar del vestuario

El centrocampista español Baena ha explicado cómo reaccionó exactamente la plantilla al culebrón del traspaso. En declaraciones a Cadena SER el lunes por la noche, admitió que la forma en que Alvarez hizo pública su postura provocó tensiones innecesarias dentro del equipo.

«Resulta un poco extraño que un compañero diga públicamente que quiere marcharse», explicó Baena durante la entrevista radiofónica. «No nos sentó nada bien. Puedo entender que un jugador tenga dudas si un club como el Barça o el Real Madrid se interesa por él, pero, al final, lo que de verdad nos molestó en el Atlético fue la forma en que lo hizo».

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La reconstrucción de las relaciones en el Metropolitano

Alvarez acabó pidiendo disculpas a la afición del Atlético en octubre por sus polémicas declaraciones del verano. Aunque los intensos silbidos del público del Metropolitano al comienzo de la temporada han disminuido ligeramente, todavía se percibe cierta hostilidad durante los partidos. Pese al enfado inicial, Baena insiste en que la plantilla está totalmente dispuesta a seguir adelante unida.

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«Le habríamos apoyado decidiera lo que decidiera», añadió el centrocampista. «Lo importante es que ahora está con nosotros y tenemos que darle todo el cariño del mundo».

Simeone respalda a su delantero estrella

Diego Simeone también quiere dejar atrás las tensiones y centrarse por completo en la temporada actual. En una rueda de prensa celebrada el domingo, el entrenador afirmó que el club espera con paciencia a que el delantero recupere su mejor nivel.

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«Es un gran jugador y le queremos», declaró Simeone a los periodistas. El técnico argentino dependerá en gran medida de su delantero.