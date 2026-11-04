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Michael Carrick ha calificado de «noche importante» para el club la dramática victoria del Manchester United tras remontar ante la Roma, aunque se apresuró a restar importancia a las sugerencias de que la temporada del equipo haya alcanzado un punto de inflexión definitivo. El Manchester United remontó una desventaja de dos goles en Old Trafford para lograr un triunfo vital por 3-2 y poner fin a una nefasta racha de diez partidos sin ganar.

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Old Trafford vive un partido trepidante

El Manchester United perdía por dos goles ante la Roma antes de que se cumplieran 17 minutos de partido el martes por la noche. Los locales parecían abocados a otro resultado decepcionante antes de reaccionar de forma espectacular y lograr una victoria por 3-2.

El resultado puso fin a una mala racha de tres derrotas consecutivas para el equipo de la Premier League. Más importante aún, supuso su primera victoria en los últimos nueve partidos y aportó algo de optimismo, muy necesario en una temporada turbulenta.

El orgullo se impone al alivio

Pese a la enorme presión sobre su puesto, Carrick insistió en que el pitido final no le produjo una sensación de salvación personal. El entrenador, de 45 años, se centró en la capacidad de reacción y el carácter de su plantilla para remontar el marcador.

«Sinceramente, no», respondió Carrick cuando le preguntaron si se sentía aliviado. «No sé si eso está bien o mal, o si es normal o no, pero no sentí alivio. Me alegré de verdad por los jugadores».

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También elogió el esfuerzo necesario para conseguir la victoria y destacó la determinación mostrada sobre el terreno de juego. «Notaba sus ganas de hacerlo bien y, al ver que tuvieron que esforzarse al máximo, también me alegré por todos, ya sabes», añadió.

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Responsabilidad y pies en el suelo

El técnico del Manchester United reconoció el peso de las expectativas en Old Trafford y señaló la importancia de la victoria para la moral del grupo. «Siento esa responsabilidad, así que ver a todos experimentar esa sensación que tanto anhelamos... Por eso estamos todos aquí», explicó Carrick. «De verdad, al cien por cien, no estaba pensando en mí en ese momento. Se trataba más bien de ver a todos y de la sensación que podemos generar cuando hacemos las cosas bien».

Aunque se mostró visiblemente orgulloso de la remontada, Carrick rebajó de inmediato las expectativas. Se negó a calificar la victoria como un punto de inflexión definitivo para el club.

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«No voy a dejarme llevar demasiado», afirmó. «Creo que es una noche importante. Pero tenemos que hacer balance, mantener la calma y prepararnos para otro gran partido el fin de semana».

La lucha por la permanencia en la Premier League

El United debe intentar trasladar este impulso a la competición liguera cuando vuelva a disputar un partido de la Premier League ante el Aston Villa, antes del parón internacional de noviembre. Los de Carrick ocupan actualmente la 17.ª posición de la tabla y están fuera de los puestos de descenso únicamente por la diferencia de goles.

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Conseguir un buen resultado ante el Villa este fin de semana es esencial para que el Manchester United se aleje de los tres últimos puestos y empiece a enderezar su campaña liguera.