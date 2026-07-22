En un giro llamativo, informes periodísticos turcos han revelado la intervención directa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en las negociaciones del Besiktas para fichar a la estrella egipcia Mohamed Salah.

El diario turco "Zaman" señaló que la operación del traspaso de Salah a la liga turca ya no es un simple asunto deportivo en manos de la directiva del Besiktas, sino que se ha convertido en objeto de seguimiento de cerca por parte de destacadas figuras del Estado.

El periódico explicó que el presidente Erdogan intervino de forma personal y solicitó al presidente del Besiktas, Serdal Adali, un informe detallado sobre el desarrollo de las negociaciones con Mohamed Salah, asegurando que él mismo sigue todos los detalles de la operación propuesta para su traspaso a Estambul.

Los responsables del club turco consideran que este apoyo gubernamental indirecto podría contribuir a superar los enormes obstáculos financieros que dificultan la conclusión de una operación de esta magnitud, en medio de la ambición del Besiktas, que no se limita solo a la competición nacional, sino que se extiende a la búsqueda del dominio continental.

En el mismo contexto, el diario recogió las declaraciones del periodista y presentador turco Erdogan Aktas, quien aseguró que el delantero egipcio llegará a Estambul el próximo miércoles para dar los últimos retoques a su contrato con el Besiktas.

Indicó que, en caso de cerrarse la operación, se convertiría en el mayor traspaso de la historia de la liga turca en términos de valor de mercado y expectación entre la afición.