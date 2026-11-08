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Una jugada durante la exhibición de Stephen Curry ante los Orlando Magic entusiasmó especialmente al entrenador de los Warriors, Steve Kerr.

«Fue un tiro imposible», dijo Kerr tras el partido de la NBA disputado en la madrugada del domingo, en referencia a una canasta decisiva de su estrella. A falta de 25 segundos, Curry puso por delante a los Warriors con un lanzamiento contra el tablero a medio camino entre una bomba y un gancho, y su equipo acabó imponiéndose por 126-119 en la prórroga.

«Es único. No sé si hay alguien más en el mundo capaz de meter ese tiro», siguió elogiando Kerr a Curry. El jugador de 38 años aportó 41 puntos a la victoria de los Warriors y superó así definitivamente a LeBron James en una clasificación muy particular. Desde que cumplió 35 años, Curry ha anotado al menos 40 puntos en 16 partidos de la NBA. James lo logró en 15 encuentros y, por detrás, figura otro icono de la NBA: Michael Jordan (12).

«Me llena de un orgullo increíble pensar en todo el trabajo que hay detrás, especialmente después de algunas lesiones», destacó Curry.