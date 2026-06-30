No se quedó atrás respecto a sus compañeros de ayer... ¿Cómo celebró El Rakraki la clasificación de Marruecos a costa de Holanda?

Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, ha reaccionado a la clasificación de los Leones del Atlas para los octavos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Holanda.

Marruecos avanzó a octavos del Mundial 2026 tras vencer a Holanda 3-2 en penaltis, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Walid El-Rakraki, quien llevó a Marruecos a las semifinales en 2022, reaccionó de inmediato.

A través de sus stories de Instagram, publicó una imagen de la selección celebrando el pase, con el audio del grito «¡Siempre Marruecos!».

El-Rakrakí dejó la selección tras la última Copa de Naciones, tras una etapa exitosa, y Mohamed Wahbi le reemplazó.



