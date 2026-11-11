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Endrick, joven promesa del Real Madrid, ha admitido que su futuro sigue siendo incierto de cara al mercado de fichajes de enero, tras no haber tenido continuidad en el Santiago Bernabéu. El prodigio brasileño, que disfrutó de una exitosa cesión en el Lyon, sigue centrado en su desarrollo mientras afronta las presiones del fútbol europeo de élite.

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Incertidumbre sobre una posible salida en enero

Endrick se ha pronunciado sobre los crecientes rumores acerca de su futuro en el Madrid y ha admitido que no sabe dónde jugará después del mercado de fichajes de enero. El delantero de 20 años ha tenido dificultades para disfrutar de minutos con regularidad en la capital española esta temporada, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible salida temporal para favorecer su desarrollo. Pese a su limitado protagonismo sobre el terreno de juego, sigue siendo una figura importante para Brasil a las órdenes de Carlo Ancelotti mientras la selección se prepara para los amistosos contra Japón y Singapur.

«No sé qué pasará en enero, todo está en manos de Dios», dijo el exjugador del Palmeiras, según publicó Lance. «Y le pido a Dios serenidad para poder hacer lo mejor para mi carrera. Creo que lo que tenga que pasar, pasará. Pase lo que pase, seguiré con los pies en la tierra para poder hacer lo mejor, no por Endrick, sino por Endrick como futbolista».

Dispuesto a luchar por un puesto

Endrick ha reafirmado lo a gusto que se encuentra en la capital española e insiste en que está plenamente adaptado a Madrid, pero el joven talento brasileño también ha dejado muy claro que «hará todo lo posible para impulsar» su carrera. El atacante se niega a alarmarse por su desarrollo y subraya que no necesita tomar medidas drásticas para triunfar. En cambio, su prioridad es sencilla: quiere volver al terreno de juego y jugar al fútbol.

«No es que tenga que salir volando así, tirarme por un precipicio, porque solo tengo 20 años. Necesito ver qué pasa y solo quiero jugar. Solo quiero ser feliz, poder ayudar a mis compañeros, marcar goles y dar asistencias, como pude hacer en el Lyon», afirmó.

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Su relación con Jose Mourinho

Aunque sus minutos sobre el terreno de juego han sido escasos, Endrick elogió a quien dirige actualmente al equipo desde el banquillo del Bernabéu, Jose Mourinho. El brasileño reveló que el técnico portugués se ha interesado personalmente por su bienestar, algo que le ha ayudado a adaptarse a la vida en Madrid. El joven delantero valora el vínculo humano que Mourinho ha establecido con él y señala que sus conversaciones a menudo van más allá de la táctica o del fútbol.

«Mourinho es alguien en quien creo mucho, porque todos los días viene a verme, habla conmigo y me pregunta cómo estoy, pero nunca se trata de fútbol. Siempre se interesa por mi vida, por cómo me va en lo personal. Lo valoro mucho porque es uno de los primeros entrenadores que se acerca a mí, habla conmigo y me acoge tan bien. Le estoy muy agradecido por eso», dijo Endrick.

En busca de la felicidad que sintió en el pasado

El deseo de Endrick de tener minutos nace de experiencias anteriores en las que sintió que estaba en su mejor momento. Recordó con cariño su etapa en el Lyon y sugirió que jugar con regularidad es esencial para su bienestar mental y su rendimiento. Para un jugador de su nivel, el banquillo es un lugar poco habitual y frustrante, de ahí estas reflexiones sinceras sobre su futuro. «Sin duda, fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Fue el momento en el que fui más feliz», comentó.