"No creo que estemos viendo una bajada masiva de rendimiento", dijo la leyenda del club red en Sky Sport: "Lo que hemos visto desde hace un año es probablemente lo que es: un futbolista correcto."

Wirtz, que había llegado al Mersey antes de la pasada temporada, "no es un jugador que deba valer 110 millones de libras, sino alguien que probablemente vale entre 50 y 60 millones de libras, más o menos", explicó Carragher: "Correcto, con buen toque de balón. No estoy seguro de qué espera la gente".

El exjugador, de 48 años, ya no le encuentra sitio en el equipo. "¿Qué se supone que hay que hacer con Wirtz?", se preguntó Carragher, antes de explicar: "Esa idea de que los jugadores necesitan un año para adaptarse a la Premier League me parece un mito".

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La razón decisiva de la crítica de Carragher fue la actuación de Wirtz en el arranque de la temporada, cuando el equipo del nuevo entrenador Andoni Iraola al menos rescató un 2-2 (0-1) en el tiempo añadido ante el Newcastle United. Para entonces, Wirtz ya no estaba sobre el campo con el Liverpool, ya que el internacional había sido sustituido en el minuto 63.

"Pensaba que este tema no iba a surgir hasta dentro de seis semanas", dijo Carragher, "pero ya está saliendo ahora. No veo en absoluto dónde encaja en el equipo". Wirtz actuó como mediapunta en el primer partido de la temporada, aunque Carragher preferiría ver ahí al ex del Leipzig Dominik Szoboszlai. El húngaro transformó el penalti del empate tardío.

"No se puede seguir así. No funciona. No funcionó la temporada pasada. Simplemente creo que poco a poco está llegando el momento en que ya no encaja en el equipo", dijo Carragher.

En Gary Neville, Carragher tiene a otro destacado crítico de Wirtz a su lado, que exigió una mejora clara del internacional alemán. "Si quieres ser tan amable, más vale que juegues al fútbol increíblemente bien", advirtió en el pódcast de Sky . "A Wirtz le falta esa agresividad", cargó Neville explícitamente contra el mediapunta alemán. "Yo solo veo a un jugador amable que va corriendo por el campo sin dar la impresión de que realmente se está dejando el alma. Eso puede pasar, algunos jugadores simplemente tienen ese estilo. Pero a veces me entran ganas de darle una patada en el culo."