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Achraf Hakimi aseguró que Marruecos dejó la mejor imagen posible mientras el Tribunal Arbitral del Deporte se prepara para pronunciarse sobre la controvertida final de la Copa África 2025 ante Senegal. Pese a las informaciones de última hora sobre un posible aplazamiento, el defensa del Paris Saint-Germain se centra en descansar antes del partido de Champions League del miércoles contra la Roma.

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Hakimi mantiene la calma antes del fallo del TAS

Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain y capitán de Marruecos, se mostró tranquilo mientras espera la decisión definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte sobre la controvertida final de la Copa África 2025 ante Senegal. El fallo está previsto para el martes 24 de noviembre de 2026, aunque a última hora de la tarde surgieron informaciones sobre un posible aplazamiento tras una reclamación presentada por Marruecos en el último momento.

Al hablar con calma sobre la decisión inminente, Hakimi aseguró que piensa descansar en casa y prepararse para el partido de Champions League del PSG contra la Roma, en lugar de darle vueltas al desenlace del proceso. «Será un día tranquilo. Me voy a casa a descansar. Después alguien me comunicará la decisión y ya está. Luego me iré a dormir para el partido de mañana», dijo Hakimi.

Hakimi defiende la actuación de Marruecos en la final

Marruecos conquistó su segundo título continental en la final de la Copa África 2025, disputada en casa, aunque el partido estuvo rodeado de polémica después de que la CAF sancionara a Hakimi el 18 de enero de 2026 con dos partidos, uno de ellos suspendido durante un año, por conducta antideportiva relacionada con las toallas del portero senegalés Edouard Mendy bajo la lluvia. Al abordar lo ocurrido en la final, Hakimi defendió sus actos y señaló el comportamiento del rival.

«La decisión no es fácil. Todo el mundo vio lo que pasó en el campo, cada uno tiene su opinión y yo tengo la mía. En el fútbol no se puede abandonar el campo sin más», dijo Hakimi. «Siento que hice mi trabajo, el equipo está orgulloso y han dejado la mejor imagen posible de Marruecos. Por mí y por los aficionados, tenemos que seguir orgullosos de lo que hemos hecho».

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La atención se dirige a la próxima Copa África

Hakimi, que terminó sexto en el Balón de Oro 2025 y ganó el premio al Futbolista Africano del Año 2025, subrayó que la selección de Marruecos sigue unida sea cual sea la decisión del TAS. Tras representar a su país en tres Mundiales y cuatro ediciones de la Copa África, insistió en que deben centrarse pronto en sus próximos compromisos internacionales.

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«Estamos esperando juntos. Sea cual sea la decisión, tenemos que estar preparados para la próxima Copa África, que es lo más importante ahora mismo», añadió Hakimi.

La Champions League espera en París

Mientras espera la decisión del TAS, Hakimi vuelve a centrarse en sus compromisos con el club en el Parque de los Príncipes, donde el PSG, campeón de las dos últimas ediciones de la Champions League, recibe a la Roma.

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Tras ganar cinco títulos de la Ligue 1 y dos coronas europeas consecutivas en 2025 y 2026 con el equipo parisino, el defensa de 28 años quiere ayudar al conjunto de Luis Enrique a prolongar su pleno de victorias en Europa.