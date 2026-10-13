El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al Hilal, continuó brillando con el club saudí en la presente temporada, especialmente en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El Al Hilal visitó este martes al Al Sadd en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Rúben Neves logró anotar el segundo gol del Al Hilal, en el minuto 65 del encuentro, de penalti conseguido por el extremo brasileño Gabriel Martinelli.

El tanto fue el segundo que marca el centrocampista portugués en la presente edición de la Liga de Campeones de Asia Élite, después de haber anotado un gol en la victoria por 2-1 ante el Al Gharafa catarí, en la primera jornada de la fase de liga.

Asimismo, este gol se convirtió en la tercera participación de Neves en el torneo asiático, de los 4 goles que ha marcado el Al Hilal, después de haber asistido en el gol del serbio Sergej Milinkovic-Savic también contra el Al Gharafa.

En términos generales, la estrella portuguesa alcanzó la participación número 11 con "El Líder" en la presente temporada en las distintas competiciones, en los 11 partidos que ha disputado, con 7 goles anotados y 4 asistencias, a un promedio de una participación de gol por encuentro.