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No se merece su puesto... Luca Zidane responde a las acusaciones de favoritismo

Algeria
World Cup
L. Zidane
Z. Zidane
Argelia

El portero argelino Luca Zidane ha sido duramente criticado tras la derrota por 3-0 de los «Guerreros del Desierto» ante Argentina en el Mundial 2026.

Antes de encajar los tres goles de Lionel Messi, Luca ya era criticado por supuesto favoritismo al ser hijo de Zinedine Zidane.

La web TSA Algérie recogió sus declaraciones en «El Chiringuito».

El portero argelino afirmó: «Siempre me describen como el hijo de Zidane, y eso no me molesta en absoluto».

Y añadió: «Ser hijo de Zinedine Zidane es un motivo de orgullo y forma parte de mi vida personal y de mi carrera futbolística; lo acepto y ya me he acostumbrado. No me molesta en absoluto que los aficionados me llamen constantemente “el hijo de Zidane”».

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Sin embargo, rechaza que lo tachen de oportunista o de no merecer su lugar, pues asegura que sus logros se deben a su nivel y rendimiento, no solo a su apellido.

Sin embargo, me molesta que algunos afirmen que mis logros se deben solo al nombre de mi padre.

Y añadió: «Eso sí me molesta, pero que repitan que soy el hijo de Zidane no me supone ningún problema».

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