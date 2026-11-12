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El legendario portero Peter Shilton ha elogiado al capitán de Inglaterra, Harry Kane, mientras el delantero del Bayern de Múnich se prepara para batir su récord de partidos con la selección masculina, vigente desde hace 36 años, ante Croacia. Kane disputará su partido número 126 como internacional en el encuentro de la Liga de Naciones del jueves en Wembley, después de igualar la marca de Shilton ante Chequia el mes pasado.

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El legendario portero pasa el testigo de un récord histórico

Shilton estableció el récord con su 109.º partido con Inglaterra ante Dinamarca en junio de 1989, cuando superó a Bobby Moore, y llegó a las 125 internacionalidades en el Mundial de 1990, a los 40 años. Tras debutar en noviembre de 1970, a los 21 años, el dos veces campeón de la Copa de Europa se perdió las fases finales de 1974 y 1978 antes de disputar 17 partidos en los torneos de 1982, 1986 y 1990. Kane superará ahora esa marca cuando sea titular el jueves por la noche.

Wembley espera al orgulloso sucesor

En declaraciones a FIFA antes del histórico encuentro, el exguardameta de 77 años elogió al delantero que le arrebatará el récord: «Llevo mucho tiempo con el récord, así que se había convertido en algo habitual, pero los récords están para batirse. La verdad es que no se me ocurre nadie mejor que Harry [para batirlo], no solo por su trayectoria futbolística, sino también por la persona que es. Ha sido un gran profesional y tiene un currículum impecable».

El exportero confirmó que asistirá al partido en Londres y añadió: «Voy a ir. Creo que saltaré al campo para entregarle algo, pero no estoy seguro al cien por cien».

Preguntado por cuántas internacionalidades podría alcanzar el delantero y qué sentía al ver que esta semana también se reconocía su propia trayectoria, Shilton señaló: «Acaba de firmar un nuevo contrato de tres años con el Bayern de Múnich y hoy en día parece que los jugadores prolongan mucho más sus carreras. No sé si se debe a que los terrenos de juego están impecables y a que se mantienen unos niveles físicos muy altos. Está claro que se ha cuidado mucho.

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«Felicito a Harry, pero ha sido agradable que algunas personas que quizá no lo sabían hayan reconocido que yo tenía el récord».

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El capitán reflexiona sobre este hito en su carrera

En la rueda de prensa previa al partido, antes de salir al campo como capitán de Inglaterra, Kane admitió que este logro figura entre los que más orgulloso le hacen sentir: «Sin duda, está entre los mayores [logros].

«Creo que demuestra constancia al más alto nivel. Es fruto de toda la dedicación y de las horas que la gente no ve, que me permiten mantenerme en forma y sano. Es uno de los mayores hitos de mi carrera».

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La clasificación para cuartos de final se decide en este duelo

El equipo de Thomas Tuchel ocupa la segunda posición del Grupo C con nueve puntos en cuatro partidos y le basta con empatar el jueves para alcanzar los cuartos de final. Una victoria también mantendría a Inglaterra con opciones de superar al líder, España, en Madrid el domingo. Por su parte, la Croacia de Slaven Bilic es tercera con tres puntos tras tres derrotas, incluida la sufrida en casa por 7-0 ante Inglaterra en octubre, y lucha con Chequia por evitar el descenso.