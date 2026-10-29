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Jay Lynch, portero del Fleetwood Town, ha desvelado cómo reaccionaron las estrellas del Arsenal tras su humillante eliminación de la Carabao Cup el martes por la noche. El equipo de la League Two protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del torneo al eliminar al conjunto de Mikel Arteta en la tanda de penaltis en el Highbury Stadium.

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El Arsenal sufre una sorprendente derrota en la costa de Fylde

Un Arsenal con muchas rotaciones tuvo dificultades para encontrar ritmo en los primeros compases y encajó un gol en el minuto 21, obra de Aaron Loupalo-Bi, cedido por el Fulham al equipo local. Los hombres de Mikel Arteta mejoraron tras la entrada de Martin Odegaard y acabaron igualando la eliminatoria en el minuto 50 gracias al primer gol de la temporada de Viktor Gyokeres.

Pese a dominar la posesión y redoblar la presión, los visitantes no encontraron el gol de la victoria. El partido acabó decidiéndose en una tanda de penaltis en la que Lynch detuvo el lanzamiento de Bruno Guimaraes antes de que Conor Haughey transformara el penalti decisivo para sellar una memorable victoria por 5-3 en la tanda para el equipo de la League Two, que atraviesa dificultades.

«No se lo tomaron bien»

El pitido final desató una multitudinaria invasión del campo por parte de la eufórica afición local y dio lugar a escenas caóticas. En medio de las celebraciones, Lynch señaló que las derrotadas estrellas de la Premier League se marcharon rápidamente sin hablar con sus rivales.

En declaraciones a talkSPORT, el portero del Fleetwood explicó lo ocurrido sobre el césped tras el partido. «Es un momento enorme para nosotros y todos los aficionados saltaron al campo, así que nadie tuvo ocasión de hablar con ellos», dijo Lynch.

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Añadió que, tras la sorpresa, se prescindió por completo de las habituales formalidades de después del partido: «Creo que nuestro entrenador habló brevemente con el suyo, pero, con todos los aficionados en el campo, no tuvimos ocasión de pedirles las camisetas ni siquiera de hablar con ellos, la verdad. No se lo tomaron bien, por decirlo así».

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La frustración de los hombres de Arteta acaba estallando

La derrota supone una desastrosa eliminación temprana para el Arsenal, cuya frustración ya era evidente antes de que comenzara la tanda. La tensión estalló en los últimos minutos cuando el joven talento Max Dowman arremetió contra Harrison Neal tras una dura entrada y vio la tarjeta roja directa a falta de solo cinco minutos para el final del tiempo reglamentario.

Arteta se mostró visiblemente furioso con el joven mientras este abandonaba el campo, aunque el club del norte de Londres ha recurrido desde entonces la expulsión. Lynch también fue decisivo en el tiempo reglamentario, con paradas cruciales en los últimos minutos ante Ben White y Odegaard que mantuvieron vivas las esperanzas del Fleetwood de hacer historia.

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Toca recomponerse

El Arsenal debe esperar ahora el resultado de su recurso por la expulsión de Dowman mientras intenta pasar página cuanto antes tras una noche humillante. El campeón de la Premier League tendrá que recomponerse y volver a centrarse en la liga después de dejar escapar una oportunidad temprana de conquistar un título.

Por su parte, el Fleetwood espera que esta histórica victoria copera impulse un gran cambio de rumbo en su campaña liguera. El equipo, que llegó a la eliminatoria en un discreto 18.º puesto de la cuarta categoría, tratará de trasladar este nuevo impulso a sus próximos compromisos de liga.