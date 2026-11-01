"No se lo esperaba de Messi": un jugador árabe revela los entresijos de la sorpresa del Balón de Oro

El argelino Ibrahim Maza, jugador del Bayer Leverkusen, recibió un reconocimiento excepcional por parte de la leyenda argentina Lionel Messi, después de que este lo incluyera entre sus elecciones en la carrera por el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, durante la gala del Balón de Oro de 2026, en un gesto que reflejó la posición que ha alcanzado el talento argelino en ascenso en el panorama europeo.

El capitán de Argentina eligió a Maza en el tercer puesto de su lista, por detrás de la dupla del Barcelona formada por Lamine Yamal y Pau Cubarsí, campeones del mundo con la selección española, lo que supuso un importante impulso moral para el jugador del Bayer Leverkusen, después de que terminara la competición por el galardón en el noveno puesto.

Maza reveló su reacción ante la elección de Messi, asegurando que al principio no conocía por completo los detalles, debido a su concentración en el partido de su equipo ante el Stuttgart en la Bundesliga.

El jugador argelino dijo, en declaraciones a la cadena Sky Sports: «Me enteré hace un momento, pero estaba más concentrado en el partido. Quise posponer el pensar en este asunto y esperar hasta el final del encuentro para asegurarme de si la noticia era cierta o no».

Y añadió: «Eché un vistazo rápido al final y, por supuesto, también recibí una llamada. Intenté no distraerme, pero algunos mensajes empezaron a llegarme. Es un gran honor recibir este reconocimiento y que me elija un jugador de la talla de Messi».

La elección de Messi tiene un significado especial para Maza, que sigue llamando la atención con el Bayer Leverkusen, después de haber logrado imponer su nombre entre los talentos jóvenes más destacados del fútbol europeo, convirtiéndose en objeto de interés de varios grandes clubes, encabezados por el Paris Saint-Germain.